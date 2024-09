Probamos el Xiaomi 14T Pro, un smartphone de gama alta con un precio ajustado

En el mundo de la tecnología móvil es normal ver entusiastas de las marcas, sea Xiaomi, Samsung o Apple, gastar más de 1.000 e incluso más de 1.400 euros en el último modelo de la compañía. Casi todas las empresas tienen ya terminales que alcanzan esas cifras, y parece que es obligatorio desembolsar esas cantidades cuando queremos un gran móvil. La diferencia con los terminales de 300 y 400 euros, que siguen siendo los más vendidos en España, es notoria.

Y no sólo nos referimos al precio, sino también a las prestaciones que incorporan. Pero en medio hay un notable espacio que permite que otras propuestas sean posibles. Es lo que plantea todos los años Xiaomi con su familia T, una saga de móviles de gama alta que ajustan determinadas prestaciones para que el precio sea mucho más accesible.

Este año el protagonista de esa familia es el Xiaomi 14T Pro que ha sido presentado en Berlín junto con otros modelos como el Xiaomi MIX Flip, la Xiaomi Smart Band 9, Xiaomi Buds 5, y televisores QLED de Xiaomi. Nosotros hemos ido a la presentación, pero hemos podido estarlo probando antes durante una semana como móvil personal, junto con el Xiaomi Watch 2 y los Xiaomi Buds 5. Este modelo tiene versiones de 256 GB, 512 GB y 1 TB con unos precios de 799, 899 y 999 euros.

La que hemos probado es la más potente, la que tiene 1024 GB de almacenamiento. Los precios son elevados pero mucho menos que los modelos más caros de cada empresa. Además, hay que recordar que Xiaomi regala una Xiaomi TV A de 55 pulgadas a cada comprador, independientemente de la versión del Xiaomi 14T Pro que adquiera.

Para la mayoría de personas la de 256 GB es la más adecuada, porque tiene mucha memoria y un precio mucho menor, pero siempre se agradece que haya opciones con mucha más capacidad, para los que necesitan ese espacio.

Un móvil muy bonito

Xiaomi lleva ya unos años en los que parece que ha encontrado una línea de diseño que quiere mantener. Con la salvedad del Xiaomi 14 Ultra, que tiene su propia estética, parece que los modelos de la compañía usan ahora un módulo de cámara de gran tamaño y forma rectangular. En este caso el saliente es del mismo color que la parte trasera, y las cámaras llaman mucho la atención.

En la unidad cedida se aprecia un tono dorado claro muy elegante, más que otros modelos de la empresa, y snos da una sensación que se asemeja más a lo que esperaríamos de un terminal de gama alta. Además, el marco metálico plano también ayuda a que esa sea la sensación que se tiene en la mano. No es un móvil especialmente ligero, pero su peso no es un problema y se explica, en parte, por la batería de 5.000 mAh que incorpora.

Análisis en vídeo del Xiaomi 14T Pro Alvarez del Vayo

Delante la pantalla es la mayor protagonista, pero se nota que se ha hecho un trabajo de reducción de marcos en el todo el perímetro, otra de esas cosas que potencian la sensación de que este es un móvil de gama alta. Se mantienen los dos altavoces, aunque en este caso uno está en el auricular y no en el marco superior. Y no hay que olvidar que este es un móvil con resistencia al agua IP68.

Buen rendimiento

Xiaomi ha establecido una alianza con MediaTek para usar sus chips de gama alta, en este caso el MediaTek Dimensity 9300+, en los móviles donde el precio sigue siendo un factor importante, como son los T Series. Los procesadores de la empresa china no son tan potentes como los de Qualcomm, pero en relación potencia precio sí que tienen mucho que decir. El Xiaomi 14T Pro es un dispositivo alto para cualquier uso, incluyendo la utilización de juegos muy exigentes, como podéis ver en el vídeo.

Xiaomi 14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Las tres variantes de este modelo cuentan con 12 GB de RAM con la tecnología más rápida actual, LPDDR5X. Lo que sí que cambia es la memoria interna. El modelo base parte de los 256 GB, que es suficiente para casi cualquier uso. Sólo en ciertos casos habría que saltar a los 512 o 1 TB, sobre todo pensando en que el móvil va a durarnos muchos años, algo que sería lo adecuado teniendo en cuenta el precio del mismo. Además, no son raros ya los juegos que ocupan decenas de GB, lo que puede penalizar el espacio interno, sobre todo si solemos hacer además muchas fotos y vídeos.

Como viene siendo normal en los modelos de gama alta, este terminal no tiene ni bandeja para microSD (de ahí lo importante de escoger el espacio de almacenamiento que necesitemos) ni jack de auriculares. Eso sí, se mantiene el sensor de infrarrojos, que cada vez se ve en menos modelos. Por supuesto, tenemos WiFi, en su versión 7, NFC o GPS de doble banda.

Más brillo

Xiaomi sigue siendo continuista a la hora de usar pantallas y no se deja deslumbrar por las cifras, al menos en la serie T. Los dos modelos usan el mismo panel de 6,67 pulgadas con una resolución a medio camino entre el FHD y el 2K, lo que nos da una nitidez muy buena sin comprometer ni el precio ni la autonomía.

Al igual que el año pasado, el panel es AMOLED, con una tasa de refresco de 144 Hz. La tasa de muestreo táctil es de 480 Hz, y se incluye el sensor de huellas bajo la misma. Sigue siendo de tipo óptico, no infrarrojo, pero nos ha dado la sensación de que es más rápido, tanto escaneando la huella por primera vez como en el uso del día a día. El propio sensor de huellas sigue sirviendo para colocar accesos directos de ciertas aplicaciones o medir nuestra frecuencia cardíaca.

Xiaomi 14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

El mayor cambio ha vuelto a ser el brillo y es que este panel tiene un brillo medio alto, de entre 1.000 y 2.000 nits pero es capaz de llegar a los 4.000 nits de forma puntual, ante la luz directa del sol, en ciertas zonas de la pantalla cuando se consume contenido HDR10+, etc. Estas cifras son incluso superiores a las vistas en modelos más caros de la competencia.

Fotografía versátil

Desde el año pasado los series T de Xiaomi incluyen cámaras creadas en colaboración con Leica, como los buques insignia de la empresa. En este caso se mantiene dicha colaboración, con elementos como el doble sistema de color, Leica Vibrant, con fotos más saturadas, o Leica Authentic, con fotos más realistas y de tonos menos brillantes.

Xiaomi 14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La calidad de las tres cámaras de este móvil es la que se podría esperar de un móvil de este precio, con un disparo rápido y una calidad y nitidez a la altura. Además, la aplicación de cámara permite realizar tomas más profesionales usando el Modo Pro, o funciones como el enfocar y seguir, que hace que no se cambie el sujeto del enfoque en una toma. Esto es perfecto para fotografiar a niños o mascotas.

Parte de lo creado para los Xiaomi 14 Series se ven ahora en esta familia, con modos de grabación de vídeo que simulan los efectos de una grabación profesional de cine, o modificaciones con inteligencia artificial en apartados como los retratos. La aplicación de galería incorpora un Editor con IA, que ocupa más de 800 MB, que se puede descargar para modificar nuestras fotos usando inteligencia artificial. No obstante esas funciones no las hemos probado porque se han activado pocas horas antes de publicar el análisis.

El sensor principal es de 50 Mpx, un Light Fusion 900. Dispone de un teleobjetivo de 2.6 aumentos ópticos con 50 Mpx, y un gran angular de 12 Mpx. Sí que nos hubiera gustado que este tercer sensor también fuera de 50 Mpx, en vez de 12, pero es cierto que normalmente no vamos a querer ampliar tanto este tipo de imágenes.

Gran batería

En esta generación Xiaomi ha querido distanciar más el modelo T del T Pro mediante la incorporación no sólo de una carga más rápida por cable (120 W en el caso que nos ocupa) como por ponerle carga inalámbrica. Este es el primer modelo de esta familia en incluirla, y lo hace por la puerta grande al ser capaz de cargar a 50 W sin cables.

Xiaomi 14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Eso sí, hay una parte negativa, y es que pese a soportar cargas de 120 W, en esta ocasión ya no viene el cargador en la caja, lo cual empieza a ser una norma en todos los fabricante por exigencias de la Unión Europea. Si queremos exprimir la velocidad máxima deberemos tener un cargador compatible. Curiosamente, sí que se incluye una funda de silicona oscura, algo que se agradece.

La autonomía de este modelo es realmente buena. Hemos llegado a rozar las 48 horas completas de uso utilizándolo para jugar, ver redes sociales, escuchar música durante varias horas y, por supuesto, hacer llamadas. Con un uso más intenso seguramente acabaríamos su batería en un día, pero no sería ni de lejos lo normal.

HyperOS

Ya llevamos un tiempo con la interfaz que ha sucedido a MIUI, HyperOS. Xiaomi ha demostrado que su apuesta va al largo plazo y poco a poco mejora la misma. Sigue teniendo los mismos puntos fuertes y débiles que antes, pero es una capa estable y muy integrada dentro del ecosistema de la marca.

La gestión de ventanas flotantes ayuda mucho, por ejemplo a la hora de poner un código en una app que lo requiera por SMS, o para poner los datos de conexión en un juego que lleva a un navegador web. En este aspecto HyperOS sigue manteniendo las buenas ideas que tenía en versiones anteriores.

Xiaomi 14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

La personalización sigue siendo muy amplia, y las cosas que no nos convencen, como que los atajos en las notificaciones no tengan textos se puede cambiar. Eso sí, echamos en falta el poder hacer que deslizando desde la parte superior se abran tanto los atajos como las notificaciones. Por defecto se abren las notificaciones si se desliza desde la parte superior izquierda de la pantalla y los atajos si se hace desde la derecha, como en el iPhone, y por desgracia no se puede modificar.

¿Me lo compro?

Xiaomi es de las marcas más agresivas con su política comercial, sobre todo en los lanzamientos de los móviles. La oferta de este Xiaomi 14T Pro lo hace un móvil extremadamente recomendable porque por 799 euros (o algo más si queremos más espacio) nos llevaremos no sólo el terminal, sino también un televisor de 55 pulgadas con Google TV.

Xiaomi14T Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Pero incluso en el futuro, cuando esa oferta no esté disponible, el Xiaomi 14T Pro es un terminal recomendable para los que quieren un móvil potente, con buenas cámaras y batería, elegante diseño y un precio más razonable que los que tienen los busques insignia de cada empresa. Es un gama alta para la gente normal, y eso actualmente es algo difícil de ver.