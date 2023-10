HyperOS de Xiaomi: las 5 claves del nuevo sistema y por qué no continúa con MIUI

Hoy ha sido un día grande para Xiaomi, con la presentación de los nuevos Xiaomi 14 y Xiaomi 14 Pro, los móviles que competirán contra el iPhone 15 y el Pixel 8 en los próximos meses. Son los nuevos móviles de referencia de la marca, los que demuestran de qué es capaz y hasta dónde ha avanzado su tecnología.

Así que no es de extrañar que estos móviles sean los que vayan a estrenar el nuevo sistema de Xiaomi, llamado HyperOS. La compañía china sorprendió a propios y a extraños cuando hace poco anunció que iba a abandonar la capa basada en Android que tantísimo éxito ha tenido y que ha estado en sus smartphones desde hace 13 años.

No hay duda de que no fue una decisión sencilla; pero al mismo tiempo, fue necesaria. Y es que la Xiaomi de hoy en día no es la misma que la de hace 13 años, cuando la prioridad era destacar del resto de los fabricantes de móviles. La Xiaomi de hoy tiene la vista puesta más allá de los smartphones, y de ahí el nacimiento de HyperOS.

Qué es HyperOS

HyperOS es el nuevo sistema operativo de Xiaomi, diseñado para smartphones, tablets, televisores, dispositivos del Internet de las Cosas, y coches. Antes que nada, hay que aclarar que HyperOS no supone el divorcio completo de Xiaomi con Android; aunque no se ha confirmado oficialmente, todo apunta a que la versión de HyperOS usada en el Xiaomi 14 está basada en Android 14. Sabiendo eso, sería raro que las apps existentes de Android no fuesen compatibles, aunque la única referencia a Android en la presentación y en el material de prensa compartido por Xiaomi está en la promesa de que HyperOS será más eficiente que “Android estándar”, dando a entender que HyperOS es Android, pero no ‘estándar’.

La versión de HyperOS del Xiaomi 14 no se diferencia mucho de MIUI, al menos en la interfaz Weibo

Lo que sabemos es que Xiaomi ha confirmado que HyperOS es una unión de Linux (el sistema en el que Android también está basado) y Vela, un sistema desarrollado por Xiaomi para el Internet de las Cosas. A eso hay que sumar que las primeras imágenes de HyperOS revelan una interfaz muy parecida a la de MIUI; de hecho, si Xiaomi no hubiera dicho nada probablemente la mayoría de la gente pensaría que se trata de una nueva versión de MIUI con algunas novedades interesantes. Pero entonces ¿por qué existe HyperOS? Hay cinco claves que ayudarán a comprenderlo.

Mayor eficiencia

Uno de los motivos por los que Xiaomi ha decidido crear un nuevo sistema, en vez de seguir usando Android con MIUI, está en la cantidad de cosas que tiene Android y que no necesita o que le molestan para sus planes de futuro. Empezar ‘desde cero’, por así decirlo, ha permitido a Xiaomi crear un sistema más ligero y que consume menos recursos: ha llegado a afirmar que el ‘firmware’ ocupa sólo 8,75 GB, una gran reducción respecto a muchos de los sistemas Android (aunque no el más ligero que hemos visto). Esto también le ha permitido obtener una mayor flexibilidad: HyperOS puede funcionar en más de 200 plataformas de procesador diferentes, con apenas 64 Kb, o hasta 24 GB de memoria RAM. Y eso nos lleva al segundo motivo: la conectividad.

HyperConnect

Xiaomi necesitaba un sistema más ligero y flexible porque pretende instalarlo en más tipos diferentes de dispositivos, que estarán conectados entre sí para adaptarse a las necesidades del usuario. Xiaomi llama a esto HyperConnect, lo que permitirá a los usuarios controlar todos sus aparatos desde el móvil, y acceder a funciones exclusivas. Por ejemplo, si estamos en una videoconferencia, podremos cambiar entre la cámara del móvil o la cámara del coche, o usar la conexión a Internet del móvil para conectar una tablet.

HyperMind

La Inteligencia Artificial pronto se convertirá en un motivo para elegir un móvil u otro. Ya es el punto fuerte de los Google Pixel, y Samsung ya ha adelantado que su próximo Galaxy intentará superarlos. Xiaomi no se quedará atrás, con HyperMind, un subsistema de IA muy avanzado.

Vídeo de presentación de HyperMind de Xiaomi Adrián Raya

La idea es muy futurista: permitirá que los dispositivos comprendan las necesidades del usuario desde el principio, actuando en consecuencia. Por ejemplo, si siempre encendemos la luz después de desbloquear la cerradura inteligente de la puerta, el sistema puede aprender y encenderla automáticamente sin necesidad de que se lo indiquemos. También contará con un asistente virtual que permitirá la generación de texto e imágenes, además de la creación de subtítulos en tiempo real del contenido que estamos viendo.

Más seguridad

Un mayor control sobre el sistema permitirá a Xiaomi ofrecer su propio subsistema de seguridad aislado, que funcionará con un ‘hardware’ específico para proteger la información confidencial y ofrecer funciones de seguridad como biometría, por supuesto, compartida por todos nuestros dispositivos.

Ecosistema inteligente

Pese a esta separación parcial de Android, Xiaomi afirma que se adhiere al principio de código abierto con HyperOS; por lo tanto, será una plataforma abierta que dará la bienvenida a los desarrolladores. Tal vez más interesante es que, como resultado, el código de Xiaomi Vela será publicado para que cualquier fabricante y desarrollador pueda usarlo en sus productos y servicios.

¿Son todas estas razones suficientes para dar el salto a un nuevo sistema? ¿Será un salto notable para los usuarios, o no lo notarán? ¿Qué pasa con la compatibilidad con las apps de Android? Todas esas preguntas aún no tienen respuestas, y Xiaomi tendrá que encontrarlas.

