Es oficial: Xiaomi presenta HyperOS, el sistema que sustituirá a MIUI en España después de 13 años

Los rumores eran ciertos, al menos en parte. Xiaomi no continuará el desarrollo de MIUI, su capa de personalización basada en Android y que han llevado todos sus móviles, incluidos los de Redmi y POCO, en la última década. Se trata del mayor cambio de la historia de la compañía, uno que probablemente tendrá consecuencias en toda la industria pero que, posiblemente, no será tan traumático como se esperaba.

Para empezar, el nombre del nuevo sistema no será MiOS, como se sospechaba; según habría confirmado un directivo de la compañía, el nombre “iOS” y sus variaciones están protegidas legalmente, por razones obvias. De ahí que la compañía haya decidido ir a lo grande, con un nombre que deja claras las aspiraciones: HyperOS.

El rumor que sí ha resultado ser cierto es que el nuevo Xiaomi HyperOS será estrenado con el Xiaomi 14, cuyo lanzamiento en China se espera para finales de año como es habitual; por lo tanto, no tendremos que esperar mucho para ver cómo es el nuevo sistema.

Xiaomi HyperOS ¿con Android?

La presentación de HyperOS ha venido de la mano de muchas frases prometedoras, pero también poca información concreta. El CEO de Xiaomi, Lei Jun, ha confirmado que se trata de un “momento histórico”, y que el nuevo sistema lleva en desarrollo desde el 2017. La motivación tras este desarrollo, en vez de simplemente continuar con MIUI, está en las aspiraciones de Xiaomi para el futuro.

En concreto, Xiaomi quiere un sistema que pueda usar en todos sus dispositivos, desde teléfonos móviles a tablets, wearables, y sí, también en los futuros coches de Xiaomi que ya están circulando en pruebas en las calles de China. HyperOS será una plataforma única para dispositivos, coches y hogar que permitirá el desarrollo conjunto de nuevas aplicaciones y servicios que funcionarán en todo el 'hardware'. Por lo tanto, es un concepto parecido a HarmonyOS de Huawei; pero Xiaomi ha tomado esta decisión motu proprio, y no por las consecuencias de una decisión política.

Logotipo de Xiaomi HyperOS en negro Xiaomi

La gran duda, por supuesto, es qué significa HyperOS para el mercado global y para el sector Android. Inicialmente, la palabra “Android” no apareció en el anuncio oficial de Lei Jun, lo que provocó algo de confusión entre los usuarios. Finalmente, Jun decidió responder con una clarificación en la que afirma que HyperOS “está basado en la integración de un Android evolucionado y el sistema propio Vela”. Por lo tanto, todo indica que HyperOS es un sistema Android modificado y con los añadidos de Vela, el sistema de Xiaomi para dispositivos del Internet de las Cosas.

Por otra parte, representantes de la compañía han aclarado que HyperOS no es simplemente un ‘lavado de cara’ de MIUI, sino una renovación completa de la arquitectura. No está claro si eso significa que HyperOS podrá ejecutar apps de Android, pero sería raro que no fuese así. Por ahora, se suma a la lista de incógnitas del nuevo sistema, como el diseño de la interfaz o las novedades que permitirá la nueva arquitectura. Lo que está claro es que este sistema no se quedará en China: el vicepresidente global de Xiaomi ha confirmado en X (Twitter) que HyperOS se lanzará de manera global en el 2024, pero que aún no tiene datos concretos que compartir.

