La mejor app para ver la televisión gratis en el móvil se renueva: todas las novedades y los nuevos canales que trae

Hace ya casi un año que el clásico servicio de televisión por Internet, TDTChannels, anunció su vuelta como una app legal; algo que mucha gente dudaba, teniendo en cuenta que fue expulsada de Google Play por supuesta piratería. Sin embargo, sus creadores han demostrado que es posible crear una app para ver televisión en el móvil de manera completamente legal.

La clave está, por supuesto, en las listas IPTV de canales gratuitos que emiten de manera legal por Internet. Y es que IPTV no es necesariamente algo relacionado con la piratería, aunque es cierto que últimamente sólo aparece en las noticias por eso; en España, incluso se está planteando la posibilidad de seguir los pasos de Italia y multar por el uso de IPTV.

Pero hasta entonces, las listas IPTV de canales que emiten libremente por Internet siguen siendo legales, y en eso se basa la nueva app de TDTChannels, que fue lanzada para Android el pasado mes de agosto. Sin embargo , desde entonces no ha recibido muchas novedades, lo que despertó algunas dudas sobre el futuro del proyecto.

Nueva app TDTChannels

Afortunadamente, esas dudas se han disipado con el lanzamiento de una actualización para la app de TDTChannels. La nueva app inicialmente fue anunciada en el grupo de Discord oficial de la app, pero ahora ha llegado también a Google Play y a la tienda de apps de Huawei, como indican en ADSLZone.

La nueva app de TDTChannels, con número de versión v2023.10.1, no se diferencia mucho de la anterior, excepto en detalles concretos y en la solución de errores conocidos. Para empezar, la nueva app es compatible con Android 14, lanzado hace poco para móviles Pixel y muy pronto para el resto de marcas. También aprovecha una de las grandes novedades de Android 13, la posibilidad de cambiar el idioma de la app a nuestro gusto.

Una nueva opción que seguramente será del agrado de muchos usuarios es la capacidad de pausar la reproducción de manera automática para evitar molestias innecesarias; por ejemplo, es capaz de pausar si detecta que hay otra fuente de sonido en el móvil, como otra app que también está reproduciendo música o vídeo. La app también pausará la reproducción si detecta que los auriculares que estamos usando se desconectan.

Por último, la actualización soluciona algunos errores y aplica algunos cambios que mejoran la usabilidad, haciendo algunos elementos más grandes en el listado de canales. También se agradece la inclusión del icono de ir hacia atrás en el reproductor cuando está en modo horizontal.

Aunque la app de TDTChannels no se actualice muy a menudo, eso no significa que sus creadores no trabajen todos los meses para mejorarla. De hecho, las actualizaciones de las listas IPTV son constantes, con la inclusión de nuevos canales, tanto de televisión como de radio. Por ejemplo, en el último mes se añadió el canal de GH VIP 24h y el canal Kidz, y anteriormente se añadió Onda Gran Canaria TV y RTVE Somos Cine. También se han actualizado canales para que vuelvan a estar disponibles, como +tdp o Telemadrid Internacional.

