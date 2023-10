A la cárcel por las IPTV piratas: así son los dispositivos que ofrecían para ver fútbol gratis

La lucha contra las IPTV pirata continúa; o mejor dicho, se están empezando a ver los frutos de las primeras denuncias y las primeras medidas contra estas prácticas. Los dispositivos IPTV que permiten ver fútbol pirata son muy populares en toda Europa, pero no es hasta ahora que se están notando las consecuencias.

Y es que en los últimos meses se han realizado una gran cantidad de arrestos y condenas por la distribución y venta de dispositivos IPTV a lo largo de toda Europa; casi todos los casos tienen en común lo mismo: los clientes de estos servicios pagaban una cantidad relativamente pequeña para acceder a contenido pirateado, ya sean películas y series sin licencia o partidos de fútbol retransmitidos desde el canal de televisión original.

Estos servicios pueden ser listas IPTV privadas, compartidas a través de servidores o directamente con el contacto de la empresa, o bien usando dispositivos IPTV que vienen configurados de serie para conectarse con los servicios y ver el contenido pirata.

Prisión por IPTV pirata

Ese último es el caso de la última condena proveniente del Reino Unido, donde un hombre de 58 años se declaró culpable de un delito contra la propiedad intelectual después de ser arrestado en 2021; ahora, ha recibido una condena de 36 meses de cárcel, que está siendo usada por la Premier League como una demostración de sus políticas contra la piratería.

El caso dio inicio en el verano del 2021, cuando el condenado fue arrestado en su casa por su conexión con un servicio de streaming ilegal que ofrecía acceso a canales de televisión ‘premium’, por los que normalmente es necesario pagar una suscripción. Entre los canales accesibles se encontraban algunos que ofrecían partidos de fútbol de la Premier League, y por eso la organización deportiva se personificó en la acusación contra el arrestado.

Un dispositivo IPTV como los usados por el condenado para ofrecer servicios pirata Amazon UK

Durante la operación fueron confiscados una considerable cantidad de dispositivos IPTV, que el por aquel entonces sospechoso ofrecía como tapadera de su verdadero servicio. De puertas para afuera, el negocio consistía sólo en la venta de ‘hardware’ y la página web aclaraba que no ofrecía más servicios; sin embargo, en material promocional como vídeos de YouTube se relevaba el verdadero producto, el acceso a los servidores que ofrecían contenido pirata a través de los dispositivos IPTV vendidos. Era una especie de ‘secreto a voces’, compartido a través de un grupo privado de Facebook.

El propio servicio presumía de tener 30.000 suscriptores a través de sus dos marcas, “Pikabox” y “Eyepeeteevee”; en Amazon UK se puede encontrar aún un dispositivo IPTV con la marca Pikabox, aunque no está a la venta y no está claro si se trata del mismo modelo usado por el condenado. El condenado también podría haber usado otras redes sociales para promocionarse. En X (anteriormente Twitter) existe una cuenta oficial de @Eyepeeteevee que prometía acceso a eventos deportivos como los de UFC y a películas como Thor Ragnarok; la cuenta aún no ha sido cerrada por X, a diferencia de la cuenta de YouTube que ya no está accesible.

