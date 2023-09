Golpe a las IPTV: prisión por vender receptores para ver fútbol pirata sin pagar

Los decodificadores IPTV son legales, siempre y cuando no vengan configurados para ver contenido pirata iStock

La persecución contra las IPTV continúa en toda Europa. Aunque en teoría la tecnología IPTV no sea más ilegal que, por ejemplo, las páginas web, a nadie se le escapa su uso para retransmitir contenido sin licencia. Aunque existen listas IPTV gratis y legales, para mucha gente es una vía de entrada gratuita a contenido de pago, que es retransmitido sin permiso de los propietarios de los derechos.

Algunas de estas IPTV piratas se comparten a través de grupos privados en apps como WhatsApp, Telegram o Discord; pero el método más sencillo, sin duda alguna, es configurarlo en un dispositivo para el televisor.

Estos aparatos, algunos de los cuales llevan Android TV preinstalado, permiten conectarse directamente a los servidores que ofrecen este contenido pirata a través de IPTV. En muchos países europeos es perfectamente posible encontrarse establecimientos y autónomos que ofrecen la instalación de IPTV piratas como un servicio adicional.

A prisión por IPTV piratas

Sin embargo, poco a poco estas prácticas están siendo perseguidas, tanto para los usuarios como para los que venden estos dispositivos. Sobre lo primero, en Italia ya han establecido multas de hasta 5.000 euros por ver IPTV piratas, y sobre lo segundo, ya hay en marcha varios juicios contra estos negocios ilegales.

En Belfast, Irlanda del Norte, uno de estos juicios acaba de terminar, de manera desfavorable para los acusados después de que ambos se hayan declarado culpables de varios delitos contra la propiedad intelectual, con el objetivo de obtener una pena inferior. Los dos admitieron ante un juez que vulneraron la ley de copyright británica, concretamente la parte dedicada a la venta y distribución de receptores (o decodificadores) no autorizados. Como parte de esta declaración de culpabilidad, ambos acusados recibirán penas menos duras de lo esperado; uno fue sentenciado a ocho meses de prisión (con otros ocho meses suspendidos si no hay reincidencia), mientras que el otro recibió 175 horas de trabajos comunitarios y no entrará en la cárcel.

Los condenados ofrecían decodificadores IPTV ya configurados para ver fútbol pirata

De esta forma se da fin a un caso que duró nada menos que cinco años, después de una investigación en la que participaron tanto la policía de Irlanda del Norte como investigadores privados contratados por Sky, el gigante británico de las telecomunicaciones que cuenta con varios canales deportivos en los que emite, entre otras competiciones, la Premier League.

Originalmente, los condenados operaban un negocio de venta de televisión por satélite, pero la investigación reveló que también fundaron una segunda compañía que oficialmente se dedicaba a la venta de productos de segunda mano. Sin embargo, eso era una tapadera, y usaban plataformas de servicios locales para ofrecer dispositivos IPTV; eso por sí solo no hubiera sido un problema, la cuestión es que estos aparatos venían configurados de serie para acceder a servicios IPTV piratas. Los clientes así podían acceder a retransmisiones de partidos emitidos originalmente en los canales de Sky sin pagar a la plataforma.

