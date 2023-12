He probado la cerradura inteligente que va a jubilar a tus llaves: así he pasado a abrir mi casa con el móvil

Los móviles se han convertido en las llaves de nuestra vida digital. Además, también están empezando a ser las llaves reales de dispositivos como los coches y también se usan como elementos de identificación en empresas, o a la hora de mostrar el carné de conducir.

Con el auge de la domótica para hacer nuestro día a día más cómodo, pero también más seguro gracias a sistemas de cámaras y de alarmas, los móviles han cobrado también importancia en el acceso a las casas. Las cerraduras inteligentes son el mejor ejemplo.

Nuki, una de las empresas más destacadas de este sector, ha presentado hace poco la cerradura Nuki Smart Lock Pro (279 euros), un dispositivo que permite abrir y cerrar la puerta de casa de forma inteligente, aunque también sirve para muchas más cosas. Hemos pasado unas semanas usándola de manera diaria y esta son nuestras impresiones.

Compatibilidad de cerradura

Lo primero que hay que saber es que este tipo de cerraduras inteligentes se puede instalar prácticamente en cualquier cerradura. Pero hay algo importante a tener en cuenta. Lo ideal es instalarla en una cerradura de doble embrague. Es decir, una cerradura que permita abrir la puerta desde fuera cuando hay una llave puesta dentro.

Esto es muy importante porque la cerradura requiere que se deje siempre una llave puesta por dentro. Lo que hace el dispositivo es moverla en función de nuestras órdenes. Si la cerradura no es de doble embrague no se podrá abrir desde fuera con la llave. Esto es sólo necesario si la cerradura se estropea o se queda sin batería, pero no merece la pena el riesgo.

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En mi caso, contaba con un bombín normal, por lo que he tenido que cambiarlo para probar la cerradura. Esto es algo que he hecho no porque fuera obligatorio, sino porque ya llevaba tiempo queriendo cambiar la cerradura, y esto ha sido la excusa perfecta. En el caso de que un comprador tenga una cerradura de doble embrague, o le de igual no abrir desde fuera, no será esto un problema, ni necesario. Otro aspecto a tener en cuenta es el tamaño de la llave. La mayoría de llaves caben perfectamente dentro de la Nuki Smart Lock Pro, pero hay algunos modelos muy grandes que requieren de ser cortados. La parte que se corta es la que se usa para manipular la lleve cuando la cogemos con la mano, y no es algo ni complicado ni problemático. Eso sí, en la inmensa mayoría de casos esto no será necesario.

Fácil de instalar

Esta es la primera cerradura inteligente que analizo y pensaba, equivocadamente, que la instalación sería muy compleja. Nada más lejos de la realidad. En la propia caja de compra se ve que no hay muchos elementos, lo que indica que no es algo difícil de hacer. Se tiene la opción de usar un soporte con adhesivo 3M o uno con tornillos. Se elige el que se prefiera, en función de nuestra cerradura, de la puerta o de nuestra preferencia. Cuando se tiene claro cuál se usa se coloca en la cerradura y se pone la llave.

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

En ese momento es cuando hay que poner la cerradura y acoplarla al soporte. Lo último que hay que hacer es poner la batería, que se ha tenido que cargar previamente mediante un cargador estandar USB-C. Una vez instalada la aplicación en el móvil, de la que hablaremos a continuación, hay que calibrar la cerradura, y elegir si se tiene una puerta con tirador fuera, con manilla, etc., para que la apertura sea perfecta.

Más funciones de las esperadas

La principal novedad de esta cerradura es que es la primera compatible con Matter, por lo que no necesita un Hub de comunicación adicional. De esta manera, se puede usar directamente en aplicaciones como Alexa o Google Home de manera integrada.

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Como es lógico, desde la aplicación se puede abrir y cerrar la puerta, incluyendo el giro parcial necesario para emular el movimiento de una manilla. La aplicación siempre pide una doble verificación para abrir la puerta, para que no se haga por error al pulsar en la pantalla del móvil. Además, se puede abrir la cerradura también desde el propio dispositivo, al tener un botón con dos activadores. Se puede pulsar de forma rápida o de forma prolongada, y lo que hace es configurable desde la aplicación.

Desde dicha app también se puede consultar si la cerradura está o no abierta, así como el nivel de la batería, la calidad de la conexión por Wifi (necesaria para abrirla cuando el móvil no está cerca), etc. Todo el proceso de configuración es sencillo, aunque son muchas las opciones disponibles. Una de esas funciones es abrir la puerta en remoto, por ejemplo cuando alguien tiene que entrar en casa pero se nos ha olvidado dejarle una llave para ello. También se puede dar acceso a una persona con su móvil, creando llaves virtuales que pueden tener una duración limitada.

Por supuesto, es posible abrir la cerradura desde el móvil, pero también desde el reloj. Nuki tiene aplicación para Wear OS que hace que sea incluso más cómodo usar esta función. No obstante, el móvil se conecta por bluetooth a la cerradura, por lo que mediante la proximidad es capaz de abrirla y cerrarla de forma automática si queremos.

Una de las mejoras de este modelo frente al anterior es la autonomía. Dispone de un 30% más, llegando según la empresa a 6 meses. Esto varía en función del uso, de la calidad de la señal del WiFi y de otros parámetros, pero medio año se asemeja a lo que ofrecen otros dispositivos de seguridad, como cámaras.

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Además, dispone de un puerto USB-C que carga la batería de forma cómoda y no especialmente lenta, pero al ser algo que se hace cada seis meses, no parece que la carga rápida sea clave. Eso sí, por seguridad, avisa al usuario cuando queda un 20% de batería, es decir, más de un mes antes de que se agote la energía.

¿Me la compro?

La Nuki Smart Pro es un dispositivo de gama alta. Es una cerradura inteligente de fácil instalación, mucha autonomía y multitud de funciones. Eso sí, no es barata. Los 279 euros euros que cuesta pueden echar para atrás a algunos usuarios, pero son estos productos que tampoco se encuentran por unas decenas de euros. Y tampoco nos fiaríamos si así fuera, ¿no?

Cerradura Nuki Smart Lock Pro Álvarez del Vayo El Androide Libre

Sobre si merece la pena comprarla o no, depende del tipo de usuario. Es muy cómodo este sistema para personas que sean despistadas y se dejen las llaves dentro de casa, para familias que quieren que sus hijos puedan entrar o salir de casa pero no quieren darles una llave propia, para usuarios que deban dar acceso a limpiadores, cuidadores u otros trabajadores de forma puntual, pero prefieran no desprenderse de una llave, por miedo a que se haga una copia, etc.

