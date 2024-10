El director del nuevo 'Sálvame' corta en directo a Belén Esteban para lanzarle una incómoda pregunta

Tarde llena de novedades en Ni que fuéramos Shhh. La actualidad de la crónica social sigue mandando en el formato, que no deja de tener momentos propios. Precisamente, de la espontaneidad de sus colaboradores es cuando surgen las anécdotas. A raíz de las noticias sobre Alejandra Rubio, el director del magacín, David Valldeperas lanzó una pregunta a Belén Esteban que le puso en un aprieto.

Todo vino después de que se comentase que la salida de la hija de Terelu Campos de Fiesta vino porque exigió la salida de dos colaboradores del formato, según lo comentado por María Patiño. Además, el programa producido por Fabricantes Studio señalaba que la nieta de María Teresa Campos llegó a amenazar a Javier de Hoyos por el seguimiento que se le hacía cuando era tertuliana en dicho programa.

Tanto Belén Esteban como Lydia Lozano, Marta Riesco, María Patiño y el propio Javier de Hoyos se mostraron indignados. “Si mi hija, que no se dedica a esto, lo hace y me entero que llama para pedir la cabeza de alguien, me moriría de vergüenza”, expresaba la fundadora de la firma Sabores de la Esteban. “¿No le regañarías?”, quiso saber Patiño. “Por supuesto”, respondió la empresaria.

En ese momento, Valldeperas interrumpió por primera vez. “Belén, ¿tú no has pedido la cabeza de alguien en todos estos años?”, le cuestionó el director. La de Paracuellos negó haber hecho algo así, aunque Marta Riesco expresó que le habían comentado. “Bueno, un día llamaste a la coordinadora que yo tenía en El programa de AR”, compartió la periodista, señalando que la empresaria quería que Riesco no estuviera presente delante del portal de su casa.

“Bueno, pero una cosa es pedir que alguien no esté en el portal de mi casa y otra muy distinta que a esa persona se la despida”, matizó Esteban, con Riesco dándole la razón. “Además, yo no pedí que no estuvieras tú concretamente. Sólo que nadie estuviera delante de mi portal”, agregó la ganadora de Mira quién baila. La discusión viró en las influencias para presionar en programas.

Marta Riesco, Belén Esteban, María Patiño y Lydia Lozano en 'Ni que fuéramos'.

“El problema es que Alejandra es una chica que no ha currado nada y que ha tenido todo en la vida sin ningún tipo de esfuerzo. Está en un lugar privilegiado en el que gana un buen dinero en el que apenas hace algo. Está en las tertulias en las que dice tres cosas y gana una visibilidad que le permite hacer acuerdos con firmas con las que nunca hubiera trabajado de no estar ahí”, expresa Riesco. “No es consciente de ello”, agregaba.

Tras seguir el debate, Valldeperas volvió a irrumpir para lanzarle esa pregunta incómoda a Belén Esteban. Esta surgió tras debatir si Alejandra Rubio aprovechará el nacimiento de su bebé para hacer caja. La de Paracuellos lo contrapuso con el caso de Anabel Pantoja, quien, a diferencia de la de hija de Terelu Campos, sí que está compartiendo con sus seguidores la evolución de su embarazo.

Belén Esteban en 'Ni que fuéramos'.

“Belén, una pregunta: ¿vas a regalarle algo a Alejandra cuando nazca el bebé?”, quiso saber Valldeperas. La empresaria se quedó perpleja ante dicha pregunta, respondiendo rápidamente con un “no”. “Yo lo único que le deseo es que todo vaya bien, que el bebé salga sano, que tenga un parto cortito y que disfrute de su maternidad, que es muy bonito”, recalcó Esteban.

Valldeperas insistió, provocando que Belén se pusiese incómoda. “Pero, ¿un parque, un cochecito, unos pañales…?”, expresó el director. “Pero, ¿tú eres muy amiga de Alejandra?”, quiso saber Lydia Lozano. La de Paracuellos se veía en un aprieto y rechazó de nuevo las preguntas. “Que no, es sólo que le gusta fastidiarme”, respondía la de Paracuellos, cerrando así el debate y dejando que el tema prosiguiera.