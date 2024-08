Gonzalo Miró habla alto y claro contra el PSOE por el pacto con ERC: "Actúa como un partido de derechas"

Este pasado 2 de agosto, se supo que las bases de Esquerra Republicana de Catalunya han avalado el pacto de ERC con el PSC para que Salvador Illa se convierta en el presidente de la Generalidad. Con un ajustado apoyo del 53,55% de los votos, los militantes confían así en el acuerdo que otorga grandes beneficios como la financiación singular, una convención política y una agresiva inmersión del catalán en detrimento del castellano.

El llamado concierto económico catalán acercaría a Salvador Illa a la presidencia autonómica. Dado que se trata de una noticia de máxima actualidad, fue analizada en Más Vale Tarde, donde se habló también de las consecuencias que está provocando este preacuerdo, dado que han sido varios barones del PSOE en otras comunidades autonómicas los que están mostrando públicamente su desacuerdo ante tal pacto.

Entre ellos, ha llamado la atención que Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias, se haya manifestado en contra. Por supuesto, los partidos de la oposición han mostrado también su disconformidad, tanto a nivel nacional como autonómico. El presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha llegado a pedir que este generoso concierto económico para Cataluña sea consultado por referéndum a todo el territorio español.

[El ‘tirón de orejas’ de Marina Valdés a Gonzalo Miró en ‘Más Vale Tarde’ (laSexta): “Estás desconcentrando al personal”]

Gonzalo Miró ha sorprendido en Más Vale Tarde al no apoyar el acuerdo del PSC y ERC. “Yo quiero que alguien me explique cómo este acuerdo no va a perjudicar al resto de comunidades”, señalando así que no le estaba quedando claro esta medida. El ex de Malú ha comentado sentirse “confuso”, dado que considera que ERC y el PSOE están comportándose “como partidos de derecha”. De hecho, dijo que parecía el mundo al revés, al considerar que el PP estaba lanzando “discursos de izquierdas”.

Miró consideraba que dicho acuerdo “es difícil de entender y de creer” y que podría poner en riesgo la capacidad del sistema fiscal autonómico, dado que habría una tercera comunidad autónoma que gozase de un sistema fiscal distinto, semejante al concierto económico del que gozan País Vasco y Navarra. Este desequilibrio podría provocar un mayor déficit en los servicios públicos.

Gonzalo Miró en 'Más Vale Tarde'.

“Más allá de que nos hablen de la singularidad de Cataluña, yo necesito que alguien del Partido Socialista, y a ser posible de izquierdas, me explique de qué manera este pacto va a ayudar al resto de los españoles”, expresaba. De la misma forma, consideraba que podía entenderse bajo el prisma del votante independentista, no así del resto, sea “una persona de Cádiz o de Bajadoz”.