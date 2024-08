El sonoro zasca de Jorge Javier Vázquez a un invitado de su programa que afirmaba ser un "catador de mujeres"

Como está sucediendo desde su estreno, El diario de Jorge tiene una parte en la que juega a ser un dating show. En este apartado, son varios solteros los que comparten qué buscan en una pareja. De hecho, Jorge Javier Vázquez realiza varios juegos en los que los pretendientes deben esperar para ver cuál será la decisión del protagonista que busca su media naranja. Por ello, no es de extrañar que surjan ciertos perfiles que provoquen algún que otro sobresalto.

Tanausú, un hombre de 39 años y procedente de Canarias, dejó atónito al presentador de Badalona. El soltero, quien debía competir con otros dos candidatos para que Sonia, la protagonista, tuviese una cita con él, afirmaba que buscaba una mujer con la que tener “complicidad, lealtad, ganas de vivir aventuras y emociones de alto impacto”. No obstante, en medio de su discurso, Tanausú hizo un gesto sexual sobre lo que quería hacer con Sonia.

“El lenguaje no textual es muy importante”, afirmaba el presentador catalán entre risas y en lo que parecía un momento divertido digno de Mujeres y hombres y viceversa. El treintañero se justificó señalando que los canarios son “personas calientes”. Jorge Javier Vázquez, como ya había hecho con los otros dos solteros, quiso tener un poco de conversación para conocer un poco más a los pretendientes.

El presentador le preguntó si era más de “focalizarse en una relación” o más bien “un picaflor”. Fue la respuesta de Tanausú lo que le dejó sin palabras. “Soy un catador de mujeres”, expresó, dejando al presentador con la mirada seria. Lejos de darse cuenta de que había dicho algo fuera de lugar, el canario matizó de la peor manera, señalando que es más bien “un catador de manipuladoras”.

El presentador se quedó perplejo. Dándose cuenta de ello, Tanausú quiso explicar a que se refería con esas palabras. “Me gusta conocer las mentes para saber hasta dónde llegan. Quiero usar las herramientas que utilizan contra nosotros. Me refiero en seducción”, explicaba, lo que provocó que la indignación de Jorge Javier no sólo fuese a más, sino que le lanzase un zasca de lo más irónico.

'El diario de Jorge'.

“Después de lo que has dicho, ¿tú crees que hay alguna persona que pueda ser compatible contigo?”, le preguntó el presentador, dejando claro que su explicación no le había servido. A pesar de ello, el canario buscó defenderse. “Soy el más fiel y el más leal que existe en la tierra”, justificó. Parece ser que Sonia estuvo más que atenta a sus palabras, dado que no dudó en descartar tener una cita con él.