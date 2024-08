'YAS Verano', obligado a pedir perdón tras "burlarse" de una restauración religiosa: "Os respetamos mucho"

YAS Verano ha vivido una inesperada polémica. El programa de Antena 3 se hacía eco de la fallida restauración de la ermita de Nuestra Señora del Mirón, situada en Soria. Varios motivos ornamentales, angelotes, del Barroco y que están situados en la nave central de la parroquia han sido restaurados de manera grotesca. Un hecho que se tomó con humor en el magacín vespertino y por el que la presentadora, Pepa Romero, en nombre de todo el equipo, tuvo que pedir disculpas.

Comparado con el Ecce Homo de Borja, los angelotes de la ermita han sido completamente transformados, al tener los labios pintados, las cejas marcadas y eliminado la expresión facial de sus rostros. Un hecho que ha provocado que la diócesis de Osma-Soria ordenase el cierre inmediato de la histórica ermita, que data del siglo XIII. Por supuesto, esto ha provocado la máxima indignación de ACRE, la Asociación de Conservadores Restauradores de España.

Lo sucedido lo ha calificado como “un atentado al patrimonio cultural de Soria”. Con Pepa Romero como relevo de Sonsoles Ónega durante la temporada estival, el magacín quiso quitarle hierro al asunto. “Nuestro director dice que parece un angelote crossfitero porque tiene músculos”, compartía la presentadora con el resto de tertulianos. En esa línea se lo tomó una vecina de la zona, Susana.

“Es que es algo tremendo. ¿Cuándo has visto a un ángel con un cuerpo tan musculoso? La primera vez que lo vi, pensé que si lo pintaban de verde sería como Hulk”, comentaba al programa, para resaltar que, antes de este “atentando contra el patrimonio cultural”, la ermita era “preciosa”.

La conductora confesaba que le gustaría visitar la ciudad para ver cómo ha sido el resultado y justo ver si produce las mismas sensaciones que el Ecce Homo de Borja. Una actitud que no le hizo gracia a Teresa Bueyes, presente en el plató. La abogada no entendía que la noticia se tomase a guasa. “A mí esto me hiere. Una iglesia es patrimonio cultural y la han convertido en una burla. Esto es una aberración y es salvaje”, sentenció.

Pepa Romero y Francisco Manuel Espejo en 'YAS Verano'.

Valeria Vegas quiso echar un capó al programa, al señalar que el tono de la noticia era porque era la menos dramática de la tarde. La periodista mencionó que las iglesias en México, precisamente, se caracterizan por tonos coloridos. Fue tras entrar en conexión el presidente de la ACRE, Francisco Manuel Espejo, cuando señaló que lo ocurrido estaba lejos de ser una “broma”.

“Me parece que es burlarse de la profesión y de la disciplina de la conservación”, expresó Espejo, recalcando que lo sucedido es “un atentado contra el patrimonio”. El restaurador estaba visiblemente molesto, más cuando se ha comparado con el estropicio sucedido con el Ecce Homo de Borja. Por ello, Pepa Romero ha recogido cable y le ha pedido perdón.

“Mis disculpas porque no queríamos para nada burlarnos de esto, ni de la profesión. Os respetamos muchísimo y entiendo su disgusto y enfado. Simplemente, nos ha parecido algo curioso, pero es verdad que esto se ha cargado el patrimonio de esta iglesia”, expresó la presentadora en nombre del equipo del magacín.