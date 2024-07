Gonzalo Miró habla alto y claro sobre las muertes por selfies: "Nunca se acostumbra uno a la estupidez humana"

Entre otros asuntos, este lunes, 22 de julio, Más Vale Tarde abordó la muerte de un leonés de 62 años que cayó por un acantilado de 25 metros. El desafortunado suceso se produjo en un mirador de Ortigueira, A Coruña, considerado uno de los más bellos de España.

Según apuntaron María Lamela y algunos colaboradores del espacio vespertino, aún no se sabe si se resbaló o se desmayó, pero lo cierto es que estaba realizándose fotografías a modo de 'selfie'. La presentadora de laSexta destacó que entre el banco para divisar las vistas y el precipicio había unos cuantos metros.

A falta de saber la causa exacta, el programa de la cadena verde ahondó en los fallecimientos que se producen por estas imprudencias. Marina Valdés señaló el caso de un hombre de nacionalidad checa de 53 años que se estaba haciendo un 'selfie' en un lugar alto de Puerto de la Cruz (Tenerife) y que se precipitó, muriendo casi en el acto.

Y es que, tal y como explicó MVT, con datos de la Fundación Io, España es el cuarto país en "muertes por 'selfie", por detrás de India, Estados Unidos y Rusia. "Es fuerte, ¿eh? Alucino, de verdad", manifestó Lamela, reparando en que Gonzalo Miró hacía "gestos", de manera que le dio la palabra.

"No, nada. Que nunca se acostumbra uno a la estupidez humana, a poner en riesgo tu vida por hacerte una foto", opinaba el analista de Atresmedia. En este punto, la conductora decidía hacer de "abogado del diablo" y exponer otro punto de vista: "Piensa en esa gente, y no hablo de muertes accidentales, que son 'influencers' y se hacen fotos peligrosas porque cobran por este tipo de contenidos".

Lamela insistió: "No lo justifico, pero ahí te lo dejo". "Bueno, imagino que a ellos sí que no les da igual, que ya no están entre nosotros. Me imagino. A mí me empieza a preocupar en el momento en que esto tiene un coste para los ciudadanos. Esa es la parte que me preocupa. La gente que no ha fallecido, pero que tiene un coste para la Seguridad Social", expresó Miró.

"Me refiero a que tenga un coste para el resto de la ciudadanía, en Sanidad, por ejemplo. Por eso me parece que de vez en cuando está bien sancionar este tipo de acciones. Para que cada uno sea consecuente con lo que hace", sentenció el también tertuliano de Espejo Público.