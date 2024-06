Gonzalo Miró, rotundo sobre la agresión a Jaime Caravaca: le anima a denunciar desde 'Espejo Público'

Este martes, 4 de junio, Espejo Público ha abordado la agresión al cómico Jaime Caravaca, durante uno de sus monólogos, por parte de un neonazi. Se trata de Alberto Pugilato, cantante de la banda Pugilato y conocido activista de la extrema derecha.

Este hombre decidió tomarse la justicia por su mano por un intercambio previo de tuits con Caravaca. El excolaborador de La Resistencia respondió a un mensaje de Pugilato en el que compartía una foto con su bebé de 3 meses.

"Nada ni nadie podrá evitar la posibilidad de que sea gay, y de mayor se harte de mama polla de negro, fue el tuit por el que Alberto se subió al escenario, al grito de que era un comentario "pedófilo", y propinó un bofetón al humorista murciano.

Pues, bien, en el programa de Antena 3, después de recapitular los hechos, Gonzalo Miró se ha mostrado especialmente tajante: "Esto me parece tremendamente peligroso, más allá del mal gusto que pueda tener Caravaca en cuanto al humor".

"No veo tanto que el tuit intente tener un tinte gracioso. Es lo que le dice a alguien de extrema derecha, la posibilidad de que su hijo sea gay", ha señalado el tertuliano del matinal de Atresmedia, mientras Susanna Griso remarcaba que esa era la idea del mensaje: "Un hijo gay que, además, tenga relaciones con un hombre afro".

Confronta con Mariló Montero

"Estamos viendo la reacción de alguien de ideología de extrema derecha ante la posibilidad de que su hijo sea gay. Me parece tremendamente peligroso", reiteraba Miró, antes de que Mariló Montero se mostrase en desacuerdo con él: "¿Crees que el padre se lleva ese sofocón y pega a Jaime por si su hijo le dice que es gay?".

Montero consideraba que Caravaca se había "excedido", pero Miró ha asegurado que no se refería a si el tuit era gracioso o no: "No me lo llevo a eso, me lo llevo a algo que creo que es infinitamente más grave. A mí no me hace gracia". Mariló no entraba en razón: "Eso se lo dices a un tío de 50 años y te da igual, pero, ¿a un crío de 3 meses?".

Gonzalo Miró y Mariló Montero, colaboradores de 'Espejo Público' Atresmedia Televisión

"¿Llegar con premeditación y alevosía a un acto público, a hacer lo que estás haciendo porque alguien que ha dicho que, por tu ideología, a lo mejor no vas a evitar que tu hijo haga cosas con las que no estás de acuerdo? Me parece tremendamente peligroso. Se le ve a Caravaca decir que no tiene intención de denunciarle... ¡Tiene que hacerlo!", ha exigido Gonzalo.