Jorge Branger: "Cuando consigues éxito tus problemas no desaparecen, se incrementan"

El invitado de hoy es uno de los grandes referentes del marketing en España. Con apenas 27 años es el fundador, entre otras cosas, de la agencia de influencers Fluence y la marca de bebidas alcohólicas Buz. También se le puede ver en La Sexta Noche debatiendo sobre el empleo, el emprendimiento y la situación de la juventud.

Recientemente publicó el libro el club del 1%, donde entrevistando a 50 fundadores y directores ejecutivos de las empresas más exitosas, se pueden conocer los trucos, hábitos y lecciones que han forjado a los profesionales con más éxito.

Hoy entrevistamos a Jorge Branger, quien fue nombrado uno de los 10 genios del marketing en redes sociales de nuestro tiempo, e intentaremos que nos explica su receta para montar un negocio de éxito.

Sé que eres emprendedor desde pequeñito. ¿De dónde te viene la vocación emprendedora? ¿La buscaste o te llegó?

Todos nacemos emprendedores.

Emprender es algo que hacemos todos cuando somos niños… Construimos castillos, creabamos nuestros propios juegos, conectabamos con otros niños (networking) para construir cosas juntos, subiamos árboles, resolvíamos puzzles, creábamos personajes, le dabamos vida a nuestros juguetes y a nuestros proyectos.

Pero en el camino de la vida; la sociedad, nuestros padres, nuestros amigos… nos dijeron que ese no es el camino adecuado. Hay que estudiar, casarse, comprarse una casa, tener hijos, tener un trabajo estable y morir.

Pero aquellos que no le hacen caso a la sociedad, y siguen construyendo, creando, y resolviendo el puzzle seguirán siendo emprendedores.

Un emprendedor, en definitiva, es alguien que crea y materializa algo que está en su mente y lo hace realidad (puede ser contenido, un negocio, una pieza de arte, música, peliculas, esculturas, libros, etc…). Piénsalo: todo lo que conocemos en una primera instancia fue el pensamiento de otra persona. Eso me fascina. Me parece casi un superpoder… un truco de magia.

Ahora si hablamos de emprendedor unicamente cómo “montar un negocio”... Considero que es porque te gusta el caos, los desafíos y “te ponen” los problemas. ¿El emprendimiento es para todo el mundo? La respuesta es un NO rotundo. Cuando me pregunta por un consejo que daría a alguien que quiere emprender, siempre mi consejo es (y será) “no lo hagas”.

El camino del emprendedor está lleno de turbulencias, trabajo duro, estrés, noches sin dormir, engaños, disputas, y nada te garantiza que vayas a hacer dinero o tener éxito (9 de cada 10 empresas fracasan de media). Es más, el emprendedor siempre es el último en cobrar.

Cuando emprendes, vas a perder amigos o incluso parejas, vas a perder fines de semana, vas a perder dinero, tus socios te van a traicionar, tus empleados no van a cumplir, el cliente no te va a pagar a tiempo, hacienda no te va a perdonar, y en definitiva las cosas no van a salir NUNCA cómo esperabas.

Y si consigues ser de ese pequeño y reducido 1% de personas que tiene éxito… Los problemas no desaparecen, sino que incrementan. Ahora tus inversores te exigen más ( y si te tienen que despedir, te despedirán). Tus empleados te tendrán envidia y si les ofrecen un mejor salario en otro lado se irán. La competencia hará todo lo posible por hundirte. Nuestros “amigos” de la hacienda pública irán tras de ti y tras tu empresa. Los medios de comunicación hablarán de lo mal que lo haces; te llamarán “estafador”.

Ah...y tu familia y amigos pensarán que has tenido suerte. Así que sí. Todos nacemos emprendedores. Pero emprender en el mundo de los negocios no es para todos. Está reservado para unos pocos. Aquellos que tengan un propósito mayor. Aquellos que aguanten las turbulencias. Aquellos que les guste los problemas y le encante resolver esas “piezas del puzzle”.

Para desarrollar tu libro, el club del 1%, tuviste que juntarte con 50 líderes empresariales ¿Fue difícil contactarles y pedirles que compartiesen sus claves?

La primera técnica para conectar con personas “inaccesibles” es buscarles por las vías de menos tráfico, en este caso es en persona (eventos), correo electrónico & LinkedIn. Lo segundo es darte cuenta de que realmente los empresarios son más accesibles de lo que te piensas.

Por naturaleza, todos los emprendedores/empresarios tienden a DAR, DAR y DAR... sin esperar nada a cambio. Y es que muchos empresarios el éxito no lo miden por el dinero que hayan hecho sino por la huella que dejan en otros. Por eso, cuando un emprendedor tiene éxito y hace mucho dinero, lo primero que hace con ese dinero es convertirse en inversor para volver a invertirlo en proyectos de otros jóvenes emprendedores que vienen detrás.

Por otro lado, a nivel psicológico, al ser humano le encanta el protagonismo. Por eso, ¿qué mejor forma de sentirse “valorado” y “reconocido” que compartiendo su experiencia con otros emprendedores?

Y lo último pero más importante es aportar VALOR. El empresario mide su tiempo en cuestión de Retorno de Inversión, es decir; el empresario piensa que si invierte “30 minutos o 1 hora de su tiempo” tiene que sacar algo a cambio.

El error de novato al intentar conectar con figuras de éxito está en pedir un "café" o un rato de su tiempo “gratis”, (aquí es donde la mayoría de personas fallan); el secreto está en ofrecer suficiente valor en el “intercambio”.

De ahí la propuesta de escribirles un capitulo personalizado en un libro, la visibilidad de mis redes sociales y la oportunidad de que conecten con la comunidad de jóvenes emprendedores en España.

Bonus tip: Irónicamente a lo largo de las entrevistas me di cuenta de que muchos empresarios admiraban lo que hacía (contenido en redes sociales) eso me impresionó porqué realmente yo no le daba mucho valor a ello. Pero te das cuenta que una manera de conectar con personas “inaccesibles” es siendo de cierta manera mejor que ellos en algo en concreto.

En el documental de Warren Buffet vemos cómo su mujer relata que él (Warren) no sabía ni cómo poner una lavadora, Warren en lo que es un crack es en saber qué empresas van a valer 100 o 1000 veces más antes que nadie. Elon Musk no tiene buenas habilidades sociales, Steve Jobs no era bueno en creación de hardware.

Me di cuenta de que la excelencia radica en ser muy bueno en algo en concreto. Por eso me di cuenta de que en el juego de las redes sociales los grandes empresarios no destacaban. Ahí les podía aportar valor, dandoles visibilidad a sus empresas o a ellos mismos. Eso te pone en una posición casi de igualdad.

En La Sexta Noche repites constantemente que en España se criminaliza al empresario ¿Por qué están en tan baja estima social?

El problema es cultural; Analicemos Las series más vistas en España; En “La que se avecina”; el empresario (Antonio Recio) es un ególatra, tramposo, engaña a la gente, se aprovecha y se rie de los inmigrantes, les explota, busca la trampa)… y exactamente pasa lo mismo en series como Aida, por eso eEpaña crece con la imagen de que el empresario es malo, es un villano.

En los periódicos, caricaturas o incluso en la mente de la población “El empresario español” es retratado como un señor grueso, que tiene un Mercedes y una fábrica en la que paga poco a sus empleados, y gana mucho a costa de la explotación, tiene un par de casas de verano y defrauda a hacienda. Y ahora recientemente el emprendedor es visto como un chaval bien acomodado, de familia adinerada, universidad privada, despreocupado de la vida que financia sus proyectos con el dinero de papá. Ambos muy alejados de la realidad.

Los empresarios (y los emprendedores) son héroes; la única realidad es que son aquellos que mueven la economía hacia el bienestar, los que asumen el riesgo, no son los que se quejan si hacer nada, son los que se quejan haciendo. Todo lo que conocemos. Está hecho por empresarios. Y la economía del país así cómo la mayoría de empleos son gracias a los empresarios.

De por sí, todos los problemas se acabarían si todos fuésemos emprendedores, un emprendedor por definición es alguien que encuentra soluciones a problemas.

Y una paradoja es que el verdadero comunismo utópico, se podría alcanzar con una forma de capitalismo extremo, capitaneada por empresarios y emprendedores si no hubiese intervención del gobierno.

Los empresarios podrían encontrar soluciones practicas en donde con los avances tecnológicos se podrán crear viviendas a un reducido coste, se podrán crear sanidad automatizada y se podrá crear educación de primera categoría, todo de manera gratuita y accesible para todos. Potencialmente poniendo una renta básica universal para toda la población.

Con más de 240.000 seguidores en Linkedin, eres de los creadores de contenido de habla hispana con más seguidores ¿Cómo de importante es la marca personal en redes sociales?

Las personas seguimos a personas, no a empresas. Por eso es fundamental humanizar tus proyectos con una marca personal, y no es de extrañar que Elon Musk, Bill Gates , Richard Branson, Ana Botin etc… tenga cada uno (individualmente) más seguidores (y en algunos casos hasta 5 veces más) que sus empresas.

Por otro lado, la marca personal es fundamental para inspirar a las nuevas generaciones de emprendedores, y aunque suene controvertido (y no soy nadie para hacer esto). Pero me parece que Amancio Ortega y otras figuras empresariales al haber llegado a tales niveles de éxito, tienen un deber -casi- moral de inspirar a los que venimos detrás. Y muchos no lo hacen...

¿Por qué? porque sino la “voz”, “la inspiración de los jóvenes” son personas que realmente no han hecho nada significativo pero cómo saben comunicar han amasado muchos seguidores.

Por eso es importante darse cuenta de que los seguidores son humo. Uno puede tener millones de seguidores y no convertir (ventas).

Lo único que cuenta hoy en día es la “comunidad”. Ya que el alcance hoy en día lo tiene todo el mundo (con los algoritmos de las redes sociales). Es muy fácil. La comunidad la tienen muy pocos. Yla comunidad se mide en varias formas:

1. Redirección de tráfico a otras plataformas. Yo me fijo mucho en perfiles que tienen comunidades cerradas en Telegram, WhatsApp, X, ya que demuestra que son capaces de redirigir a otras plataformas.

2. Cuando se salen de su línea y funciona. Si un perfil que se dedica por ejemplo a a fitness, sube una pieza de contenido sobre emprendimiento y lo peta. Tiene comunidad. Si un perfil que se dedica a moda, organiza un evento de futbol y lo peta, tiene comunidad. Cuando los creadores de contenido son capaces de convertir audiencia en distintas verticales es porqué los seguidores les siguen por quien son y no que dicen o que hacen. Eso es comunidad.

3. Ventas. Capacidad de venta es fundamental.

También le das bastante caña al sistema educativo ¿Qué mejoras habría que implementar en los colegios y las universidades?

El Sistema Educativo está completamente obsoleto. Seguimos yendo al colegio y la universidad porque nuestros padres, la sociedad y las empresas nos dicen que es lo que hay que hacer para tener un trabajo decente, comprarnos un coche, familia, una casa y jubilarnos.

La realidad es que el trabajo decente no llega, el coche no llega, y la familia y la casa ni la contemplamos… Yo he identificado 3 razones principales de porqué el sistema educativo esta obsoleto.

1. Ir al Colegio o la Universidad no significa que vayas a ser exitoso. Los hombre más ricos del planeta; Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Larry Ellison, Bill Gates, los fundadores de Twitter, Google, Spotify, Youtube, LinkedIn, Ebay entre muchos otros… ninguno de ellos se graduó.

Y algunos dirán que “el Dinero no da la felicidad”. “Ellos vienen de familias adineradas”… miremos las estadísticas:

Los hombres más sabios cómo Jesucristo y Socrates, Madre Teresa de Calcuta, Mohamed Ali, Kobe Bryant, presidentes cómo Abraham Lincoln, cientificos cómo Thomas Edison, artistas cómo Bethoven, Michael Jackson, Michael Jordan y creativos como Walt Disney tampoco fueron al colegio o la universidad.

En definitiva, el trabajo duro y la educación son necesarios para llegar lejos. Pero el colegio y la universidad no.

2. Todo avanza: menos el colegio y la universidad. Comparas un teléfono móvil de hace 15 años con el de ahora y el cambio es radical. Comparas un coche de hace 150 años con el de ahora y el cambio es radical. Comparas un clase en el colegio de hace 150 años con el de ahora… y nada ha cambiado. Todo avanza, menos el colegio y la universidad.

3. El origen del sistema educativo. El Colegio y la universidad se creó originalmente para preparar a las personas para que trabajasen en fabricas. Y eso explica, el porqué ponen a los estudiantes en fila, porqué tienen que estar en silencio y levantar la mano cada vez que quieran decir algo.

En este mundo tan cambiante realmente tiene sentido poner un profesor enfrente de 30 estudiantes, cada uno con diferentes necesidades, mentalidades y sueños, en donde se les enseña lo mismo y de la misma manera…

Conclusión: Odio el colegio y la universidad, pero me encanta la educación.

Hoy más que nunca necesitamos creativos, innovadores , emprendedores y artistas. La educación no es saberse cómo calcular algebra, saber donde esta el rio guadalquivir o tragar y escupir un libro de texto para pasar un examen. Cristiano Ronaldo está educado en el arte de jugar al fútbol, Leonardo Da Vinci se educó en el arte de inventar, Ibai se educó en el arte de hacer videos en twitch…

Y diréis que los doctores tienen que ir al colegio y la universidad. Y es así. Ahora quitemos eso del medio, menos del 1% de la población mundial. La solución es sencilla:

1. Liberar la intervención del gobierno y las instituciones en los colegios y la universidades. Si es que hasta las universidades y colegios privados están regidos por parámetros y libros específicos que tienen que enseñar en el programa de estudios.

2. Quienes te enseñen tiene que tener resultados detrás (un profesor que te enseña como montar una empresa y que no lo haya hecho en su vida, no tiene sentido alguno)

3. Tecnología. La tecnología, la inteligencia artificial, google, el móvil... han hecho que los trabajos y las clases no sirvan para nada. La tecnología nos da acceso a la información de tal manera que la información se ha convertido en accesible. Hay que dejar el uso tecnológico en clase aplicado a la práctica.

Preguntas y respuestas cortas: