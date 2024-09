La Xunta insta al Ayuntamiento de A Coruña a implementar el quinto contenedor en Nostián

La Xunta de Galicia insta al Ayuntamiento de A Coruña a "cumplir la ley" en lo relativo al tratamiento de residuos. La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ha señalado que el modelo de la planta de Nostián —húmedo-seco— "non ten razón de ser" porque "ese sistema non ten cabida en Europa".

La titular de Medioambiente ha recordado que el Ayuntamiento de A Coruña debería haber implantado el quinto contenedor el 1 de enero de 2024. "Volveremos a sentarnos, pero o que está claro é que A Coruña e o Consorcio non son alleos á lei. Hai que implantar o quinto contedor si ou si", añadió.

No es la primera vez que la Xunta urge al Ayuntamiento a que complete el cambio de modelo en la gestión de los residuos. Y es que, según recordó Vázquez, A Coruña recibió una notificación misterial que le insta a cambiar el modelo húmedo-seco al de cinco contenedores.

Actualmente, en Galicia hay tres modelos de gestión: Sogama, Nostián y Barbanza. La Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) vivirá una subida del canon a partir de 2025. Esto es 42 euros por tonelada de residuos. No obstante, la Xunta asumirá el 60% de la factura.

Preguntada por la prensa sobre la posibilidad de que el Gobierno autonómico también apoyase a Nostián en el futuro, la conselleira defendió que "colaboramos con Nostián igual que co resto dos sistemas, pero non podemos saltarnos a ley". Acto seguido, Ángeles Vázquez alertó que A Coruña y el Consorcio das Mariñas "corren o risco de non ter axudas de carácter medioambiental" si continúan en el modelo húmedo-seco.