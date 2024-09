Ana Peleteiro regresa a Galicia con su marido, Benjamin Compaoré, como nuevo entrenador

"Ahora vuelvo a arriesgar. Después de 13 años lejos de casa, lejos de mi familia, invirtiendo cientos de horas en aviones, trenes y coches para poder conciliar mi trabajo con mi vida personal, vuelvo a escuchar a mi corazón", confesaba la atleta Ana Peleteiro en su última publicación de Instagram, dos días sorprendernos con la noticia de la ruptura con su entrenador Iván Pedroso. La gallega anunciaba así una nueva etapa de la mano de su pareja, Benjamin Compaoré, como preparador.

En redes sociales ya se manejaba la teoría de que Benjamin Campaoré podría convertirse en su nuevo entrenador. No se equivocaban. El lunes la atleta hablaba de "nuevos proyectos", pero no daba ninguna otra pista de cuáles se trataban. "Ahora que tenemos unas infraestructuras de alto rendimiento en Ribeira y creo que es el mejor momento para apostar por mi compañero de vida una vez más", añadía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ANA PELETEIRO-COMPAORÉ BRIÓN (@apeleteirob)

La 'morriña' de Ana Peleteiro la ha animado a tomar esta decisión. Con ello, la atleta anunciaba la decisión de volver a su hogar en Ribeira. "Siempre he soñado con darle una infancia a mi hija tan bonita como la que yo he tenido; con la familia muy cerquita, rodeada de amor y naturaleza. Y aunque la capital me ha dado muchas cosas, ahora mismo mi hija no estaba teniendo esa infancia que yo tanto añoro", añadía.

Sin temer a lo que diga la gente, Peleteiro no se dejará pisotear por nadie y hará caso a lo que dicte su corazón. "Después de muchas conversaciones conmigo misma, con mis padres, con mi marido y con las personas que más quiero, he tomado la decisión de volver a mi hogar, a mi Galicia querida", indica.