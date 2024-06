Cruz Sánchez de Lara brilla en los Premios de la Academia de la Moda Española con un diseño de Javier de la Fuente

Este 13 de junio marca la celebración de la edición I de los Premios de la Academia de la Moda Española, organizados por la Fundación Academia de la Moda Española y RTVE. Por primera vez, los galardones premian, en sus diferentes categorías, la trayectoria, los aspectos profesionales, creativos y técnicos del sector. [Sencillez, tradición y homenaje sesentero: las claves del desfile de Moisés Nieto] La gala, celebrada en el Teatro Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa, ha sido precedida por una espectacular alfombra roja, en la escalinata de la Biblioteca Nacional, por la que han pasado numerosas personalidades del mundo del arte. Entre la lluvia de estrellas de la noche ha destacado Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta de EL ESPAÑOL y editora de Magas y ENCLAVE ODS. Cruz ha pisado los escalones junto al diseñador Javier de la Fuente, quien firma su vestido, homenaje a su tercera novela, En la corte de la zarina. No es la primera vez, como ha explicado Cruz: "Cada vez que publico una novela, Javier crea un vestido. Las historias se cuentan a través de sus diseños". Cruz Sánchez de Lara y Javier de la Fuente. Gtres En esta nueva obra, Cruz ahonda en la vida de Catalina la Grande, un personaje histórico clave, que "utilizaba el lenguaje de la moda. Fue la primera mujer que se vistió con el uniforme militar. Quería que todas las sedas de sus vestidos fueran rusas, para lanzar un mensaje de amor al pueblo". En la alfombra, Cruz ha recordado la importancia de la moda y también del compromiso social: "Procuro ayudar en todo lo que puedo y, desde mi posición como vicepresidenta del periódico, tengo una responsabilidad. Un medio de comunicación tiene un gran impacto social". Un vestido único

Javier de la Fuente nos explica sobre el diseño exclusivo, creado para Cruz: "Para el tercer libro de Cruz, nuestro objetivo era ofrecer algo novedoso y distinto a las entregas anteriores. Cruz es una mujer extraordinaria, un alma incansable que persigue sus sueños con determinación. Siempre generosa y altruista, está al lado de los más vulnerables, utilizando sus contactos para construir un mundo mejor". Añade: "Además de su belleza impresionante, Cruz es una Audrey Hepburn contemporánea, comprometida con su tiempo. Quise vestirla con un guiño a la alta costura, utilizando un patrón innovador que evocara esos vestidos icónicos. Opté por un neopreno suave, un tejido técnico que aporta una estética moderna y volumen adecuado a la pieza".

Cruz Sánchez de Lara y Javier de la Fuente. Gtres

Detalla sobre el desarrollo creativo: "Como couturier, cada etapa del proceso, desde el diseño y la toma de medidas hasta la elaboración del patrón y las pruebas, pasa por mis manos. Junto a mi equipo, compuesto directamente por cuatro personas y apoyado indirectamente por varias más, logramos un resultado espectacular". El diseñador subraya a su vez: "Para la gala de premios, quise elevar el look a algo verdaderamente impactante para la majestuosa escalinata de la Biblioteca Nacional. Inspirado y con gran admirador de Cristóbal Balenciaga, decidí rendir homenaje reinterpretando una de sus piezas más icónicas: la capa de organza gazar. El look se completó con una impresionante capa de organza de seda y lúrex, creando un efecto espectacular y mágico que deja entrever la imagen de la portada impresa en el vestido. El resultado es sensacional".

Cruz Sánchez de Lara y Javier de la Fuente. Gtres

Este diseño es una suerte de agradecimiento y celebración de la relación del diseñador con la vicepresidenta de EL ESPAÑOL: "Conozco a Cruz desde hace mucho tiempo. Y siempre he admirado su valentía ante la vida. Nos une nuestro origen compartido y la coincidencia de habernos mudado a Madrid casi al mismo tiempo. Desde el principio, desde que abrí mi atelier, Cruz creyó en mí, apoyando y luciendo mis modelos más atrevidos. Siempre ha contado conmigo para sus proyectos más interesantes. A mí, me gusta decirle que me encanta formar parte de sus emocionantes y divertidas aventuras". Otros diseños de éxito El diseñador firmó, en efecto, otros diseños personalizados para Cruz Sánchez de Lara. Ideó vestidos inspirados en las portadas de los primeros libros de la vicepresidenta de EL ESPAÑOL: Cazar leones en Escocia y Maldito hamor. El diseñador firmó, en efecto, otros diseños personalizados para Cruz Sánchez de Lara. Ideó vestidos inspirados en las portadas de los primeros libros de la vicepresidenta de EL ESPAÑOL: Cazar leones en Escocia y Maldito hamor.

Cruz Sánchez de Lara, en la presentación de su obra 'Cazar leones en Escocia'

"Para el lanzamiento de su primera novela, me llamó y me propuso que hiciéramos algo interesante: destacar su portada. El reto era que no pareciera una mujer anuncio, ni un disfraz, sino una auténtica propuesta de moda", nos contaba entonces el diseñador.

Cruz Sánchez de Lara, en la presentación de su obra 'Maldito Hamor'

Cada diseño supuso un reto, especialmente técnico: "Tuve que hacer pruebas, ver cómo funcionaba en diferentes tipos. Fue un proceso muy laborioso hasta llegar al acertado. El sistema de 'prueba y error' es el que te lleva siempre al éxito. En esta segunda ocasión, ya teníamos el tejido. Todo el proceso se reducía un poco a encajar bien la imagen en el volumen, en el patrón de la falda, que queríamos representar", según comentaba entonces el couturier.