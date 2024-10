La 'matriz de Eisenhower': la rutina que reduce el estrés y te hace más feliz que está arrasando en España

Diferentes estudios confirman que en España un alto porcentaje de personas, aproximadamente el 70%, se levanta cansado, mientras que un 60% de trabajadores reconocen no ser capaces de desconectar del trabajo. Datos que ponen de manifiesto la importancia de saber priorizar nuestras tareas diarias y saber administrar la energía que consumimos.

Consecuencia de ello es la desmotivación y el agotamiento que, a menudo, se apodera de nosotros, fomentando una negatividad que termina afectando no solo al bienestar personal, sino también al rendimiento laboral.

La 'matriz de Eisenhower', conocida también como la 'caja de Eisenhower' o la 'matriz urgente-importante', es una herramienta de gestión del tiempo que nos ayuda a tomar decisiones para priorizar, delegar o eliminar tareas. De este modo, las personas podemos sentir más alivio de esa carga emocional y física que con frecuencia cargamos.

Este método de trabajo, desarrollado por Dwight D. Eisenhouwer, el 34º presidente de los Estados Unidos, es cada vez más utilizados por personas de todas partes del mundo, resultando ser un instrumento viral en España para alcanzar el éxito pleno.

Aplicarlo es mucho más sencillo de lo que a priori puede parecer. Una vez establecidas sus pautas, mejorar la eficiencia y efectividad en las tareas diarias será cuestión de tiempo. ¿Lo mejor? Notarás cómo el estrés y el desgaste causado por trabajos "urgentes", pero no importantes, irán desapareciendo.

Qué es la 'matriz de Eisenhower'

Para aplicar correctamente la 'matriz de Eisenhower', debes establecer cuatro cuadrantes bien identificados que te permitan categorizar tus tareas rutinarias y poder saber de este modo cuáles son urgentes y cuáles importantes.

Una vez identificados los distintos cuadrantes, lo que más importante es distinguir entre lo que es urgente y lo que es importante.

Urgente e importante: tareas críticas que requieren una atención inmediata. No urgente, pero importante: tareas importantes, pero que te permiten un margen a medio o largo plazo para alcanzar los objetivos. Urgente, pero no importante: tareas que requieren atención inmediata, pero que no contribuyen significativamente a lograr tus objetivos. No urgente y no importante: tareas que no tienen prisa y que tampoco son relevantes alcanzar tus metas.

Las tareas urgentes son aquellas que requieren atención inmediata y conlleva una serie de consecuencias si no se realizan en el menor tiempo posible, sin poder evitarlas.

Cuánto más te demores en realizarlas, más estrés te genera esta problemática.

Por el contrario, las tareas importantes, no las tienes por qué hacer con extremada urgencia, ya que te permiten un margen de tiempo relativo para que puedas alcanzar tus objetivos a largo plazo. Ello no significa que no importen. Estas deben planificarse con cuidado para que puedas utilizar tus recursos de la mejor manera.

Por qué se está siempre cansado

El agotamiento puede tener múltiples causas. Exceso de trabajo, ansiedad, malestar laboral... Causas que, según un estudio realizado recientemente por una conocida compañía global de seguros, ocasionan el gran agotamiento en el que la sociedad se encuentra inmerso.

Exceso de trabajo. La excesiva demanda excesiva de tareas y responsabilidades, acompañando de la exigencia de la inmediatez , puede llevar a una carga de trabajo abrumadora.

exigencia inmediatez Mayor estrés y ansiedad. " La incertidumbre económica, los cambios en el entorno laboral y la presión por cumplir con los objetivos han contribuido al aumento del estrés y la ansiedad entre los empleados", asegura el estudio.

incertidumbre No encontrar apoyo en la empresa. "Los empleados pueden experimentar agotamiento cuando no cuentan con los recursos necesarios, tanto materiales como emocionales , para enfrentar las demandas de su trabajo", añaden.

materiales como emocionales Siempre conectados. " Actualmente, la sociedad se caracteriza por estar inmersa en la era de la inmediatez y la digitalización : los trabajadores están constantemente recibiendo correos, llamadas o mensajes que han de responder al momento, lo que ha llevado a aumentar la sensación de agobio y agotamiento. Esta sobrecarga de estímulos y de tareas hace que se cambie la atención constantemente, lo que crea una sensación de fatiga mental y sobrecarga", concreta el estudio.

Aplicando a nuestra rutina la 'matriz de Eisenhouwer' estaríamos apostando por dar prioridad a las tareas que realmente debemos priorizar para alcanzar nuestros objetivos. De este modo, además, estaremos apostando por nuestro bienestar emocional.