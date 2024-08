Soy mecánico y este es el secreto para eliminar los residuos del aceite del coche: "Lo puede hacer cualquiera"

¿Por qué se me estropea la cadena de distribución del coche si está todo correcto? Esta es una cuestión muy recurrente entre los conductores. Normalmente creemos que todo está bien, pero no suele ser así. De hecho, seguro que no es la primera, ni será la última vez que acudimos al taller a solucionar cualquier simpleza y nos acabamos gastando un dineral. Sabemos que su experiencia y conocimiento nos garantiza un mantenimiento efectivo y seguro; sin embargo, en ocasiones ese repaso lo podemos hacer desde casa sin necesidad de dejarnos el sueldo del mes.

Así lo corrobora Ángel Gaitán, el que se ha convertido en el mecánico más popular en las redes sociales. Él mismo muestra a través de sus redes sociales diferentes productos infalibles para mantener el vehículo a punto sin necesidad de acudir al taller constantemente. Y sin lugar a dudas, uno de los que más ha llamado la atención es el limpiador interno de motores.

Este limpiador, desarrollado y testado por Ángel Gaitán, permite la eliminación de sustancias y residuos de su antiguo aceite, y protege ante el nuevo aceite que pondrá en su coche ante la contaminación del aceite residual. "Con esto nos ahorraremos unas cuantas visitas al mecánico. Este producto lo puedes usar tú, no hace falta que seas un profesional", apunta Gaitán desde sus redes sociales.

Para ello, tan solo hay que seguir unos sencillos pasos. En primer lugar debemos abrir el tapón del aceite y vaciamos este líquido en el depósito con el aceite usado. A continuación, hay que poner en marcha el coche durante unos 20 minutos antes de acudir al taller. "Y cuando el mecánico quite el tapón, mirad lo que pasará", añade Gaitán.

Es entonces cuando Gaitán muestra un pequeño ejemplo con dos botes de aceite usado. Uno de ellos no lleva el producto, y en el de al lado sí. "Si hacemos girar los botes, porque al arrancar el coche esto es lo que sucede, fijaros en lo que pasa", indica.

Así pues, en el vídeo se puede observar la diferencia entre uno y otro. En el primero de ellos, todas las paredes están impregnadas de residuos que se generan durante el uso, mientras que en el segundo se ve totalmente limpio. "Si abriésemos este tapón se vaciaría todo el contenido del depósito y dejaríamos las paredes totalmente limpias", añade.

Tal y como corrobora Ángel, esto funciona principalmente para alargar la vida útil de la cadena de distribución, para generar presión y lubricación. "Básicamente para que tengáis que ir menos al taller y gastar menos dinero en averías", afirma.

Este descubrimiento, desarrollado por Gaitán, ha generado gran revuelo entre los usuarios de las redes sociales, quienes ven en este producto una forma asombrosa de tener el coche siempre a punto sin necesidad de ir al taller constantemente.

Además, lo mejor de este limpiador en cuestión es su precio. Tal y como se indica en la página web 'Gt Automoción', propiedad de Ángel Gaitán, este producto cuesta 34 euros. Realmente se trata de una ganga teniendo en cuenta del dinero que nos podemos llegar a ahorrar.

Quién es Ángel Gaitán

Ángel Gaitán, el mecánico por excelencia de las redes sociales, tiene su taller, GT Automoción, en la localidad madrileña de Aranjuez. Desde ahí, junto con sus compañeros, da servicio a sus clientes.

El mecánico español más famoso comenzó esta andadura cuando estando de baja por un accidente laboral, sus hijos le sugirieron que subiera vídeos a esta popular red social contando lo que hacía con los coches. Así, Gaitán se ha convertido en el mecánico oficial de TikTok con sus explicaciones sobre averías y prácticamente todos los sistemas que rodean al mundo del motor.

Además, como perito judicial valora y tasa automóviles y analiza problemas mecánicos, desvelando malas prácticas en arreglos de talleres o trabajos que no deben cobrarse a clientes que tienen contratada una garantía.