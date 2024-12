El Unicaja, fuera de rueda en el Wizink

Se esperaba con muchas expectativas la visita del Unicaja al Real Madrid en el Wizink Center, al que el cuadro malagueño llegaba como un tiro y el equipo blanco lleno de dudas, especialmente por su periplo en la Euroliga, lejos del papel dominador de los últimos años. Pero el líder de la ACB no supo encarar la tarde y fue a remolque durante los cuarenta minutos, muy lejos de generarle dudas al Real Madrid.

A efectos de números, esta derrota no afecta a la buena clasificación del Unicaja, líder de la ACB con un partido más que Valencia y La Laguna Tenerife y también una victoria por encima. El cuadro cajista ha demostrado saber plantarle cara y ganarle a los grandes de la ACB, sin ir más lejos este verano le quitó un título, la Supercopa de España. Pero era una plaza la del Wizink para hacer ruido y certificar una primera vuelta más dominadora todavía.

Tras el partido, Ibon Navarro descifró la derrota en la sala de prensa reconociendo que su equipo no estuvo a la altura del Real Madrid en ninguna de las facetas del juego. "El problema es que no he conseguido que el equipo entendiese lo que nos íbamos a encontrar y me voy fastidiado. Teníamos que aguantar el primer impacto y lo hemos hecho a nivel de marcador, pero el nivel de dureza ya estaba puesto y nos han obligado a jugar a diez metros".

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro en el que hemos empezado con muy bajas energías y luego ya hemos ido a remolque", reconocía un Navarro contrariado con el partido.

Ahora el Unicaja, con el camino de la BCL despejado, tiene un mes de diciembre y enero para certificar su clasificación como cabeza de serie en la Copa del Rey, recuperar la energía perdida en el Wizink Center y mostrar de nuevo la versión de equipo candidato a todo que ha puesto sobre el parqué hasta ahora y que la derrota contra el Real Madrid sólo sea un accidente.