¿Qué puedo hacer para colaborar con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Esto es lo que dicen los expertos

La colaboración internacional para lograr conseguir que la vida en el planeta sea más justa es fundamental. También lo es para la lucha contra el cambio climático o la concienciación de la población de todas las edades.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son las 17 metas que Naciones Unidas marcó en su Agenda 2030, para marcar el camino que deben seguir los países para lograr mejorar la vida de sus habitantes. Entre ellos, encontramos el fin de la pobreza extrema y el hambre, el cuidado del medio ambiente o la igualdad de género.

En algunas ocasiones, a los ciudadanos les parece complicado saber cómo pueden colaborar con estos objetivos desde sus hogares. Por eso, la ONG Educo ha publicado consejos para aquellas personas que quieran ayudar a conseguir un desarrollo sostenible.

El primero de estos puntos es "donar cosas que no utilices". En los países desarrollados solemos acumular que hace tiempo que no utilizamos. En ese caso, podemos seleccionar aquello que ya no necesitemos, como ropa o juguetes, y llevarlo a una ONG o centro que pueda hacérselo llegar a otras personas.

En segundo lugar, "reduce el desperdicio de comida y apoya la agricultura local". La oenegé recomienda comprar y consumir únicamente lo que necesitemos, así como comprar productos a los agricultores locales. También piden no malgastar un recurso tan necesario como el agua, educando a los niños para que sigan el ejemplo.

En esa misma línea, también recuerdan la importancia del reciclaje y la reducción del uso de plásticos. Además, el ahorro energético también es de vital importancia. Para ello, un paso importante es la elección de electrodomésticos eficiente, el uso de bombillas de bajo consumo o LED o programar adecuadamente la calefacción.

Esto no es lo único que podemos hacer por el medio ambiente. Evitar hacer un uso excesivo de combustible también es un paso importante. Como hemos indicado en puntos anteriores, comprar productos locales puede ser de gran ayuda, igual que desplazarnos en bicicleta o transporte público.

Dentro de nuestra propia familia también podemos llevar a cabo propuestas relacionadas con los ODS. Una alimentación sana y el ejercicio físico son básicos para el bienestar de todos los miembros. Algunos ejemplos de Educo para ello son la elaboración de menús semanales saludables y la práctica diaria de ejercicio físico.

Finalmente, la colaboración activa con una ONG centrada en ofrecer una educación de calidad o ayudando en el empoderamiento de mujeres y niñas, así como en la defensa de sus derechos. De hecho, cualquier apoyo a las personas desfavorecidas puede ser una aportación que, sumada a las de otros, marque la diferencia.

Para todos los públicos

Por su parte, la ONU también ha compartido su Guía de los vagos para salvar el mundo. En ella, encontramos los consejos y recomendaciones de la organización para poner nuestro granito de arena y apoyar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Naciones Unidas separa estos ejemplos en cuatro niveles distintos: cosas que pueden hacerse desde el sofá, desde casa, fuera de casa y en el trabajo. Entre ellas, encontramos la importancia de mantenerse informado o intentar generar menos basura.