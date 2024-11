La genial función de One UI de Samsung para tener YouTube en una ventana flotante sin tener que instalar nada

Pese al auge de empresas como Netflix el rey del contenido en streaming sigue siendo YouTube. Es un uso diferente, con vídeos menos profesionales pero también mucho más útiles, y con una gran cantidad de temáticas. Por eso incluso en países como España la plataforma de Google es la líder en este segmento.

La utilización de YouTube es normal no sólo en ámbitos como el entretenimiento, sino también en el laboral o en el educativo, dada la ingente cantidad de vídeos que hay en la plataforma. Muchas veces se consumen desde ordenadores e incluso televisores, pero el smartphone sigue siendo el dispositivo preferido por la mayoría de personas para ver la mayoría de los canales que hay.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Probamos el nuevo Samsung Galaxy S24 FE: el móvil equilibrado que busca llevar el uso de la IA al gran público

Por eso muchas de las funciones que tiene YouTube Premium, la tarifa de pago de la plataforma, se centran en mejorar la experiencia con los smartphones. Una de esas funciones es permitir ver vídeos en una pequeña ventana flotante mientras hacemos otras cosas. Esto, que está integrado en Android y se llama PiP (Picture in Picture o Imagen en Imagen) también se puede hacer con otras apps, pero en YouTube está restringido su uso en las versiones gratuitas en Europa, aunque en Estados Unidos sí que es una función que se puede usar sin pagar.

Interfaz de One UI para poner ventana flotante de YouTube El Androide Libre

Sin embargo, Samsung tiene una función disponible en su interfaz Android que es similar y que permite ver vídeos en ventanas flotantes sin tener que pasar por YouTube Premium. Para ello sólo hay que abrir la aplicación de YouTube y activar la función ventana flotante de One UI, para luego disminuir el tamaño de la misma.

Lo que hay que hacer es abrir YouTube, ir a la multitarea y pulsar encima del icono de la app que aparece en la parte superior de la ventana de la misma. En el menú hay que seleccionar la opción Abrir en vista emergente. Cuando se abra la aplicación en una ventana más pequeña, flotante, abrimos el vídeo que queremos ver.

Para pulir la experiencia podemos arrastrar el borde inferior de esa ventana hacia arriba, reduciendo el tamaño de la misma y dejando solo la parte del vídeo visible, sin ver comentarios, anuncios y demás elementos. Esto ya dejará la interfaz perfecta para ver el vídeo mientras estamos respondiendo por WhatsApp, mandando un correo, etc. La única pega es que no podemos modificar el tamaño del vídeo para hacerlo incluso más pequeño, como sí pasa con el PiP normal. Por supuesto, este atajo para tener esta función no habilita otras funciones premium de YouTube, como la que permite usar la app con la pantalla apagada.