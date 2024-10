Probamos el nuevo Samsung Galaxy S24 FE: el móvil equilibrado que busca llevar el uso de la IA al gran público

Samsung lleva manteniendo una estrategia de lanzamientos bastante estricta en los últimos años. Desde que desapareciera la gama Note y se integra en los Galaxy S, han sido los plegables los modelos que se presentaban a mitad de año, en verano, para ofrecer nuevos productos sin tener que esperar un ejercicio entero. El verano es un momento bastante común para cambiar de móvil en España, por las vacaciones, el final de las clases, etc.

Pero además de los grandes lanzamientos la empresa coreana tiene diferentes eventos y propuestas durante el resto del año para anunciar, por ejemplo, los Galaxy A, que son de sus modelos más vendidos. También hay otro dispositivo especialmente importante por lo que es, pero que no suele llegar cuando sería lo lógico. Nos referimos a los modelos FE de los Galaxy S. La empresa empezó hace unos años a ofrecer un terminal dentro de su familia más importante pero con las prestaciones que más se valoraban, dejando otras de lado para, en teoría, contener el precio y posibilitar que más usuarios pudieran comprarlo.

Este año el dispositivo anunciado ha sido el Samsung Galaxy S24 FE, un aparato muy similar a su antecesor que se acerca a los Galaxy S24 Series pero con un precio más contenido, al menos si lo comparamos con los precios de partida de sus hermanos mayores. La cuestión es que el precio de este Samsung Galaxy S24 FE no es precisamente bajo. Se coloca en la parte inferior de la familia, obviamente, pero aún así su precio parte de los 749 euros para el modelo con 128 GB de almacenamiento y llega a los 819 euros para el de 256 GB internos. Se trata de una subida de nada menos que 50 euros en el modelo más económico, lo que lo aleja de los 500 euros de media que pagan los españoles.

Sencillo y funcional

Samsung tiene una línea de diseño clara en sus móviles, al contrario que otras marcas que van cambiado cada poco tiempo su estética. En el caso del S24 FE vemos que se mantiene las líneas de los otros S24 con cantos metálicos planos, pantalla plana y una trasera en la que las cámaras que se alinean de forma vertical sin módulo que las una.

En la mano es un terminal algo pesado, que sube de los 200 gramos de forma notable, algo que llama la atención porque su batería no justifica ese peso. Además, es algo más ancho que otros modelos, incluso sin duda, lo que hace que en algunas manos pequeñas el uso sin agarrar con la otra mano sea menos cómodo.

Análisis Samsung Galaxy S24 FE Alvarez del Vayo

Pese a eso, el uso diario es cómodo, las esquinas redondeadas evitan que el terminal se clave en la piel como pasa con el S24 Ultra y la construcción es, como es normal en Samsung, muy buena. Lo único que es mejorable es la parte trasera, que parece de plástico y que al tacto no da a misma sensación que otros modelos más baratos.

Dispone de resistencia al agua y al polvo IP 68, algo que, como pasa con la carga inalámbrica, no suele verse en esta categoría de producto. No hay ranura para microSD o jack de auriculares, y en eso también se parece a los modelos más caros de la compañía. Sí que tenemos NFC, Wifi 6E, eSIM, GPS de doble banda, etc.

Un rendimiento correcto

Los S FE Series suelen tener una prestación recortada de forma clara con respecto a los Galaxy S, el procesador. En este caso también es así ya que el S24 FE monta un Samsung Exynos 2400e, que no obstante nos ha dado un rendimiento muy bueno. Esperábamos tener algún problema a la hora de jugar a ciertos títulos, o de exprimir el rendimiento, pero no ha sido así.

En todo momento este terminal se ha portado como esperaríamos y la memoria no ha sido un problema. Obviamente hay que tener en cuenta si necesitaremos 256 GB internos o si con la versión de 128 GB podría bastarnos. Aquí entra en juego, nunca mejor dicho, si tenemos afición por juegos que ocupen mucho espacio, si hacemos muchos vídeos y no queremos guardarlos en Google Fotos o en un disco duro...

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Este es el típico smartphone que serla suficiente para la inmensa mayoría de personas pero que no exige un desembolso de más de 1.000 euros. Y no hablamos sólo de perfiles normales, sino incluso de perfiles exigentes, que tendrán potencia más que suficiente para todas las tareas, incluyendo las de conectividad.

Una pantalla enorme

Los FE han sido terminal de pantallas aceptablemente contenidas hasta ahora. El S24 FE sube su diagonal hasta las 6,7 pulgadas (de resolución 2.340 x 1.080 px) haciendo de este modelo un terminal grande, casi comparable al S24 Ultra, aunque mucho más cómodo en la mano. La calidad del panel sigue siendo una de sus principales ventajas y es que se nota la mano de Samsung. Bajo la misma está el lector de huellas de tipo óptico. Los marcos de pantalla, aunque han mejorado, no son simétricos, siendo el inferior algo más grueso.

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Se trata de una pantalla OLED con una gran calidad de visionado, con nada menos que 1.900 nits de brillo máximo y que cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz. Hay algunas mejoras esperables, como que fuera un panel LTPO o que contara con el excelente tratamiento antirreflejos del S24 Ultra, algo que no esperábamos tampoco puesto que ni siquiera los S24 y S24+ lo tienen.

Buena triple cámara

Un apartado en el que apenas hay cambios es en el fotográfico. Este modelo cuenta prácticamente con las mismas cámaras que su antecesor, de la misma posición y resolución aunque haya pequeños cambios en la apertura. Dispone de un sensor frontal de 10 Mpx que funciona muy bien pero que no ofrece el mismo detalle que otros de otras marcas, que superan ya los 30 Mpx.

Detrás tenemos un sensor principal de 50 Mpx, un ultra gran angular de 12 Mpx y un teleobjetivo de 3 aumentos ópticos de 8 Mpx. Se agradece que Samsung no incluya sensores que no se van a usar, como el de desenfoque o el macro, pero también se hubiera agradecido una mínima evolución en las cámaras, sobre todo al ser este un modelo de gama alta.

Sí que hay novedades en el procesamiento de imágenes, con un nuevo motor gráfico que hace que las fotos salgan mejor. Esto se parecía sobre todo en los retratos nocturnos. En la realidad la calidad de las fotos no es mala, pero no está a la altura de lo que esperaríamos en un móvil de nada menos que 750 euros. Hay terminales más baratos que tienen cámaras similares. Para no ir muy lejos, no hemos visto muchas diferencias con las cámaras de un Galaxy S55, por ejemplo, y no llegan a lo que ofrece Google en su Pixel 9.

Batería y carga

Samsung no es de las marcas que más está apostando por poner grandes pilas de energía en sus móviles, o cargas rápidas increíbles. La empresa, al igual que Apple, apuesta por hacer que sus móviles duren lo más posible, y eso va de la mano con controlar la velocidad de carga.

En este caso tenemos un móvil con 4.700 mAh de batería, suficiente para durar un día y llegar al final con un 15 o 20% aproximadamente. En las pruebas que hemos realizado hemos estado probando las capacidades del móvil con juegos, aplicaciones o llamadas. Además, bajo cobertura móvil hemos estado escuchando música en streaming, viendo vídeos y haciendo algunas fotos.

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto al sistema de carga, por cable tenemos una velocidad máxima de 25 W y de manera inalámbrica de 15 W. Eso sí, el cargador no viene en la caja, como ya es habitual no sólo en Samsung, sino en la mayoría de marcas, por una cuestión de legislación europea.

Aún Android 14

Samsung es una de las empresas que más cuida las actualizaciones de sus móviles. Hasta logró hacer que Google tuviera que mejorar su política para no quedarse atrás. Y no lo hace sólo en los móviles más caros, sino también en los de gama media o media alta. Y esta no es una excepción. El Samsung Galaxy S24 FE llega con siete años de actualizaciones, pero también lo hace con Android 14.

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

Parece claro que Samsung no tiene aún listo One UI 7 con Android 15, pese a que marcas como VIVO sí que hayan anunciado actualizaciones de modelos a este sistema e incluso haya presentado tres smartphones que vienen de serie con Android 15, los VIVO X200.

Pese a llegar con Android 14 la versión de One UI que incluye no es la última, la 6.1.1 de los plegables, sino la 6.1 que ya vimos en los S24 anteriores. Y esto es relevante porque si bien tenemos muchas de las funciones de Galaxy AI no están las últimas novedades que sí probamos en los Flip y Fold de este año. Pese a eso, el sistema no podemos decir que vaya mal, porque Samsung tiene muy pulida su interfaz, la personalización de la misma y, sobre todo, la integración con su ecosistema.

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte clave del software es sin duda Galaxy AI. Este sistema permite no sólo modificar imágenes usando inteligencia artificial, sino también tener un sistema de traducción instantánea incluso en llamadas, poder resumir textos, páginas webs y mucho más. Es la apuesta más potente de un fabricante por esta tecnología y se nota.

¿Me lo compro?

El Samsung Galaxy S24 FE no es un mal móvil. Cumple sobradamente en todos los apartados y es un digno integrante de la familia, aunque sea el modelo más barato de la misma. Bueno, lo es si miramos los precios de lanzamiento, porque actualmente se puede comprar un Samsung Galaxy S24 nuevo con 256 GB por unos 650 euros. Eso son 100 euros menos que este modelo con 128 GB.

Samsung Galaxy S24 FE Álvarez del Vayo El Androide Libre

No tiene sentido poder optar a un mejor móvil a un menor precio. Y algo similar pasa con el Samsung Galaxy S23 FE, que sí que es peor en algunos aspectos, pero que sigue siendo un terminal muy competente como vimos en su análisis. Y su precio actual es de menos de 500 euros para su versión de 128 GB.

Álvarez del Vayo El Androide Libre Río Rhin (Suiza) Así he usado el Samsung Galaxy S24 Ultra en pleno bosque: las tres funciones con IA que me han sido más útiles

Samsung debe controlar su estrategia de precios, bien en el lanzamiento de los productos o bien a la hora de permitir rebajas tan agresivas, porque pone en peligro el lanzamiento de futuros modelos. Obviamente los terminales más actuales son mejores, se mire como se mire, pero queda ya a discreción de cada potencial comprador sopesar si le compensa pagar más por las ventajas que tienen. Tendría más lógica si los móviles FE se lanzaran en el mismo momento que sus hermanos mayores, a principios de año, lo que implicaría una baja de precios sincronizada que no dejaría descolgado al modelo más económico.