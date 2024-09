Los Samsung Galaxy S24 se actualizan a One UI 6.1.1 incluyendo las nuevas funciones de IA

Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de probar los nuevos plegables de Samsung, el Samsung Galaxy Z Flip 6 y el Samsung Galaxy Z Fold 6 que llevan ya un tiempo a la venta en España. Los dos dispositivos venían con mejoras en el hardware pero, sobre todo, con mejoras en el software, gracias en parte a las novedades de Galaxy AI. Samsung está apostando muy fuerte por este tipo de mejoras de software, que incluso está llegando a sus ordenadores.

Estas nuevas funciones eran incluso mejores que las vistas en los Galaxy S24 a principios de año, cuando se estrenó esta nueva función de inteligencia artificial. Estaban integradas dentro de una actualización menor de One UI, la versión 6.1.1. Y esta es la que empieza a llegar ahora a los buques insignia de la marca.

La actualización está empezando a desplegarse en Corea del Sur, el país natal de Samsung, como siempre sucede. Poco a poco irá llegando a otros mercados y, posteriormente, también a otros modelos, como los flagships de 2023. Para el mercado español aún no hay fechas confirmadas pero deberíamos esperarla antes de que acabe el año. De hecho, One UI 7 también está en desarrollo y su lanzamiento cada vez está más cerca.

Función de One UI 6.1.1 en el Samsung Galaxy Z Fold 6 Álvarez del Vayo El Androide Libre

Entre las novedades de esta versión destacan las nuevas funciones de edición de la aplicación de cámara, que permiten coger una imagen y convertirla en un dibujo de acuarela, carboncillo, etc. Y eso simplemente pulsando un botón. Además, se podrá editar cualquier foto eliminando elemento o añadiéndolos, dibujándolos encima. Esto es algo que será especialmente cómodo en el Samsung Galaxy S24 Ultra, porque el S-Pen permitirá una mayor precisión a la hora de dibujar. No obstante, nosotros lo hemos probado y no hay que ser un artista para que los resultados sean correctos. Eso sí, no siempre funciona bien y es de esperar que en esta actualización se haya mejorado el comportamiento visto en los plegables a mediados de verano.

También hay mejoras a la hora de escribir correos electrónicos, notas en las apps de Samsung o mensajes cortos si usamos el teclado de Samsung, ya que incluirá un sistema de generación de texto con el cual podremos convertir unas pocas palabras en un texto largo con el estilo formal o casual que se prefiera. Incluso el modo de traducción automática que pudimos probar en la Selva Negra de Suiza ha mejorado, haciendo que la fluidez sea mucho mayor.