Filtradas todas las novedades de la nueva versión de Android de los móviles Nothing

Por primera vez desde que Google presentó los Pixel, los teléfonos de la empresa no se han anunciado con la versión de Android del mismo año. En esta ocasión los Pixel 9 se han presentado en agosto, mientras que Android 15 aún está en fase de pruebas, por lo que esos móviles han sido lanzados con Android 14 tanto en España como en el resto de mercados.

Esto quiere decir que Google podría ser la primera en usar Android 15 pero también podríamos ver a alguna marca adelantándose, porque son muchas las que ya está terminando de pulir sus nuevas versiones de sus capas de personalización, basadas en esta versión del sistema.

Una de ellas es Nothing, que usará Android 15 como base para Nothing OS 3.0, la nueva versión de su peculiar interfaz que ya se había dejado ver en imágenes hace un par de meses. Este software se ha filtrado por completo y ya conocemos cuales serán todas las novedades que va a incluir, desde las animaciones y nuevas imágenes de arranque hasta las características a estrenar.

Novedades de Nothing OS 3 El Androide Libre

Lo primero que llama la atención son las nuevas animaciones de arranque y de desbloqueo por huella dactilar. Ambas usan el conocido patrón de puntos que hace que la interfaz de Nothing sea tan única.

Una de las funciones nuevas más útiles será el nuevo panel de accesos rápidos. Se ha cambiado el diseño, pero es que ahora además se pueden poner más widgets y se pueden añadir y eliminar elementos, y, además, reorganizarlos para que siempre estén en la posición más útil para cada usuario. En esta zona llama la atención el selector de brillo, que no tiene opción para activar o apagar el brillo automático.

Edición de accesos directos en Nothing OS 3 El Androide Libre

La pantalla de bloqueo se puede personalizar con accesos directos y con widgets de información, incluyendo uno nuevo para el reloj que es capaz de adaptar su forma automáticamente a lo que haya en la pantalla. Llama la atención que se haya eliminado el texto hecho con puntos tan característico en algunas secciones, como los Ajustes, y se haya optado por una fuente más tradicional.

También hay un nuevo asistente de carga, que permite avisar de si el móvil está cargando a la máxima velocidad o no o de si hay algún límite de carga establecido, para no sorprendernos si tras un largo rato el móvil aún no está al 100%. Relacionado con esta función está el nuevo ajuste de batería, que controla el comportamiento de la misma, los límites, etc.

Widgets en la pantalla de bloqueo El Androide Libre

Hay más novedades dentro de Nothing OS 3, como un sistema de diagnóstico para el terminal, para comprobar si falla alguno de los componentes, el poder seleccionar si al grabar la pantalla se graba entera o solo una parte, poder anular ciertos permisos sensibles como el de cámara o micrófono desde la barra de accesos rápidos...