Masiva filtración de One UI 7: la interfaz y cómo usas tu móvil Galaxy cambiarán por completo con Android 15

La versión beta de One UI 7 basado en Android 15 estaría a punto de llegar a principios del mes de agosto en unos días en los que Samsung tiene varios frentes abiertos, ya que One UI 6.1.1 también alcanzará a los flagships que no cuentan con algunas novedades de Galaxy AI. Ahora llega una filtración masiva con numerosas capturas en las que se puede ver el gran cambio en la interfaz y nuevas experiencias.

SmartPrix y el filtrador chunvn8888 han publicado una serie de pantallazos en los que se pueden ver cambios importantes y nuevas incorporaciones a One UI 7. En el diseño hay un importante detalle que diferencia a la interfaz comparada a las versiones anteriores One UI 6 y One UI 5.

Las esquinas de cada uno de los elementos de la interfaz serán redondeadas para dejar de lado la leve curva y propiciar un cambio que se nota, y mucho. Ya sea en las notificaciones o los ajustes rápidos, el común demoninador mayor es una notable curva en cada esquina. Que se puede decir que los ajustes rápidos para la conexión WiFi o Bluetooth son prácticamente como 'cápsulas'.

La renovada interfaz de One UI 7 SmartPrix El Androide Libre

Otro de los cambios importantes en One UI 7 tiene que ver con dos capturas que muestran un panel para los ajustes rápidos y otro para el de notificaciones. Y sí, esta experiencia es usada ampliamente por los fabricantes chinos como Xiaomi o la misma HONOR en sus capas personalizadas, o Apple con iOS.

De las capturas también se extrae otra nueva experiencia, aunque disponible en Android, la capacidad de enviar la videollamada a otro dispositivo Samsung con la sesión iniciada con la misma cuenta; se podría recibir la llamada en un Galaxy S24 Ultra y pasarla a una de sus tablets para que sea más cómodo o por cualquier necesidad.

Los nuevos iconos de One UI 7 SmartPrix El Androide Libre

Otra de las novedades ha sido la pequeña isla de notificación o cápsula que se muestra en un nuevo vídeo el icono de la galería con otro cambio. Se pueden ver también que los iconos de las propias apps de Samsung se renuevan: llamadas, contactos, ajustes, cámaras, galería, navegador, tema y más. Con los desgradados usados se da un aspecto '3D' y de nuevo con ese aspecto más 'redondo'.

Y la interfaz de la app de cámara recoge enormes cambios, aunque esta vez no hay acceso a las capturas, pero han sido reubicados los controles más importantes, modos de cámara, controles de acceso rápido y accesos al zoom a la parte inferior para un acceso rápido. Los modos de disparo rápido también se han reubicao a la barra horizontal.

One UI 7 SmartPrix El Androide Libre

Todas estas capturas y vídeo filtrado desde SmartPrix reflejan una renovación total en el aspecto visual de One UI 7 basado en Android 15 que debería de llegar, según Android Authority, en los primeros días de la próxima semana.