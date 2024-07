Todas las actualizaciones que llegarán a tu Samsung Galaxy: desde la beta de One UI 7 a las funciones nuevas de Galaxy AI

Android 15 llegará a los Samsung Galaxy a través de One UI 7 con todas sus novedades, y parece ser que la próxima semana ya estará lista la actualización con la versión beta para algunos móviles Galaxy. Y para los antiguos también hay una novedad bien importante: van a recibir las nuevas funciones de Galaxy AI.

Antes de One UI 7 en su versión final llegaría One UI 6.1.1 basado en Android 14 y con esas funciones Galaxy AI vistas en los nuevos Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, aunque solo en algunos móviles de la compañía coreana; el resto no les toca otra que esperar a la actualización basada en Android 15.

Una actualización que podría llegar en el programa beta a partir de la semana que viene o en los primeros días de agosto según clama Ice Universe, uno de los reconocidos filtradores relacionados siempre con Samsung. Hay otro filtrador, Tarun Vats, que sugiere que One UI 7 beta estaría al caer en septiembre en estos países: Estados Unidos, Corea y Alemania.

Aquí habría que atenerse más a la experiencia de Universe que no suele fallar en sus filtraciones y para conocer algunas de sus novedades habría que irse a otras informaciones compartidas, que han indicado que se incluirá paneles separados para los accesos rápidos y notificaciones, y una acción rápida en la pantalla de bloqueo; experiencias ya conocidas de otras capas como HyperOS de Xiaomi o los de realme.

Poco más se sabe y habrá que esperar para ver si la versión beta de One UI 7 podría llega a España. El año pasado fue elegida de nuevo Alemania para limar las asperezas que pudiera tener One UI 6 según Android Authority.

Lo nuevo de Galaxy en los Galaxy S23 y más

Los móviles antiguos Galaxy recibirán las nuevas funciones de Galaxy AI que aparecieron en los Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 según 91mobiles. Ahora un nuevo reporte indica cuáles serán y los móviles que las recibirán para poder ampliar la experiencia de la inteligencia artificial generativa.

Parte de estas funciones se conocían de la anterior filtración que dejaba caer que el Galaxy Z Flip 5 tendría la nueva característica de Auto Zoom del Z Flip 6. Estas son y los móviles que las reciben: