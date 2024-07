Android Auto va dejar de funcionar si usas esta versión de Android en tu móvil

Android Auto se actualizó a principios de mes con una de esas versiones que traen consigo optimizaciones en segundo plano que evitan que sucedan males mayores cuando se pueda generar un fallo extraño que distraiga al conductor. Ahora Google ha actualizado los requerimientos necesarios para el uso de Android Auto en el coche.

Lo que significa, al igual que pasa con otras apps como WhatsApp, que si no se tiene la versión Android 9.0 o superior no se podrá usar Android Auto en el vehículo. Y aunque esta app de Google no exija muchos recursos para su funcionamiento, sí que hace falta tener el móvil actualizado.

Fue justo hace dos años cuando Google exigió que al menos se tuviera la versión Android 8.0 (Oreo) o superior para poder actualizar y utilizar convenientemente la experiencia que otorga la app en el coche para recibir llamadas, la navegación y otras tantas funciones que la han convertido en esencial para muchos en sus viajes o rutinas diarias con su vehículo.

Hay otro detalle importante en los requerimientos, que ahora se han actualizado en el mes de julio desde la página de soporte para oficialmente indicar que hay que tener Android 9.0 o superior. Este detalle mantiene que la última versión de Android Auto ya no es requerida al ser una app que forma parte del sistema en todos los móviles con Android 9.0 o superior.

De todas formas, cada vez son menos los que tienen Android 8.0 (Oreo) según la gráfica de distribución de Google. Solo se usa en un 6 % de dispositivos activos y en el 8 % de dispositivos de 2023. Se esperaba que Google actualizase la versión con la que se puede usar Android Auto, ya que a finales del año pasado apareció una información relacionada, aunque sin dar detalles sobre la fecha o la versión por defecto.

Lo mencionado se aplica a la conexión por cable de Android Auto según 9to5Google, si se estuviera en el caso de que se utiliza la inalámbrica, Google requiere que sea Android 11.0 o superior, o al menos Android 10.0 en algunos dispositivos Samsung Galaxy o Google Pixel.

Unas fechas muy especiales porque es cuando masivamente se utiliza el coche para viajar a los destinos vacacionales que suelen a estar a bastante distancia de la ciudad origen. Que no afectará a muchos, pero si se usa un móvil para navegar con Android Auto siempre en el coche y no tiene Android 9.0 o superior, ya se sabe que puede ocurrir.