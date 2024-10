VIVO saca la artillería pesada con los nuevos VIVO X200, X200 Pro y X200 PRO Mini

Pese a que los smartphones se han convertido en herramientas muy versátiles y han desterrado de nuestro día a día a multitud de elementos y objetos, hay algunas funciones que se han vuelto extremadamente importantes. Una de ellas, y quizás la reina por excelencia, es la fotografía. Es raro ver personas usando cámaras, incluso en países tan turísticos como España.

Los móviles no son ya simplemente un dispositivo que permite dejar en casa, o no tener, cámaras compactas, sino que cada vez más personas trabajan con este tipo de productos. Hablamos de fotógrafos, directores de cine, creadores de contenido. Las cámaras en los móviles han llegado a un nivel suficiente como para no tener que llevar una cámara profesional encima.

Una de las marcas que más ha apostado desde sus inicios por las cámaras de sus móviles ha sido VIVO. Este fabricante, nacido en China, lleva ya unos años de expansión internacional, y España es uno de los mercados donde está presente. Pero ha sido en su país natal, en China, donde ha anunciado no uno, ni dos, sino tres nuevos móviles de gama alta, con una propuesta nueva para ellos.

La empresa ha presentado tres modelos, todos de gama alta, para ofrecer a todo tipo de públicos las mejores características en un teléfono móvil. El VIVO X200 se enfoca a los que quieren un terminal de gama alta pero también apostar por un modelo algo más económico. El VIVO X200 Pro es el rival directo de los mejores móviles del mundo, y cuenta con una cámara a la altura. El VIVO X200 Pro Mini es una sorpresa, un modelo de primer nivel en un cuerpo ligeramente más pequeño que el de su hermano mayor, para los que valoran los smartphones compactos.

Pese a que la presentación ha sido en China la marca nos ha podido confirmar que a España llegará el VIVO X200 Pro, su modelo más potente, aunque no se ha dado aún ni fecha ni precio. Además, podría haber ligeros cambios con respecto a las características del modelo chino, mayormente por la legislación europea.

vivo X200 Pro Álvarez del Vayo China

Estos tres dispositivos están diseñados desde el mismo punto de vista. Se buscaba crear un smartphone con una gran calidad de materiales, con una pantalla excepcional, una potencia fuera de toda duda y un sistema de cámaras que no sólo fuera bueno, sino también muy versátil.

En este sistema de cámaras destaca un nuevo modo Retrato Teleobjetivo con una nueva distancia focal de 135 mm. Pero también hay funciones diseñadas para otro tipo de fotografía, como el modo Super Paisaje o el Telefoto Macro. Algo que ha llamado la atención es que los tres modelos disponen de Live Photo, por lo que los dispositivos de la serie X200 disponen de compatibilidad con el formato de iPhone.

vivo X200 Series Pro Álvarez del Vayo China

Pero no todo son fotografías. En los últimos años se ha dado mucha importancia al vídeo, con propuestas más esperables del mercado profesional que del amateur. Y VIVO no ha querido ser una excepción. Los nuevos modelos pueden grabar vídeos en 4K a 120fps en modo cinematográfico de cámara lenta y disponen de grabación LOG de 10 bits. Son funciones que muchos usuarios quizás no expriman, pero que los más avanzados agradecerán.

vivo El Androide Libre Vivo X Fold 3 Pro es oficial, una de las mejores alternativas al plegable de Samsung sale de China

Los tres modelos incluyen el mismo procesador, el MediaTek Dimensity 9400, un chipset de gama alta con una potencia récord. La firma presume de su puntuación en Antutu, la más alta del mercado, aunque en unos días se presentará la nueva generación de procesadores de Qualcomm y habrá que ver si se mantiene el trono en este apartado.

vivo X200 Pro Mini Álvarez del Vayo China

Habrá varias versiones de memoria, tanto interna (de 256 GB a 1 TB) como RAM (desde 12 a 16 GB), pero todas llevarán la tecnología más avanzada, UFS 4.0 para la primera y LPDDR5X en el caso de la segunda. Las pantallas tendrán 120 Hz de tasa de refresco y atenuación PWM de alta frecuencia a 2160Hz. La pantalla de los modelos X200 Pro y X200 será de 6.78 pulgadas con una resolución 1.5K y tecnología LTPO 10 bit. La del modelo más pequeño tendrá 6,3 pulgadas. Tendrán un sensor de huellas infrarrojo de tamaño normal.

En cuanto a las baterías, el modelo Pro llegará con una pila de nada menos que 6.000 mAh, pero esto podría ser diferente en el caso del modelo europeo por las reglamentaciones de ese mercado. Tendrá 90 W de carga por cable con UFS 3.2 y 30 W de carga inalámbrica. También tendrá resistencia al agua y polvo IP69, emisor de infrarrojos, NFC, etc.

vivo X200 Pro Álvarez del Vayo China

Como era de esperar VIVO lanzará estos modelos con Android 15, algo lógico al haber sido el primer fabricante, por encima de Google, en ofrecer la actualización a este sistema para otros modelos ya a la venta. En los mercados internacionales, como el español, vendrá con Funtouch OS, su interfaz para fuera de China.

Por el momento no se sabe qué precio tendrá el modelo Pro en España, pero es de suponer que estará en línea con lo que se ve en la gama alta premium de Samsung, Apple o Xiaomi. En China se lanzan a finales de este mes y el vivo X200 se queda en los 556 euros al cambio (4.299 yuanes), el vivo X200 Pro mini en 607 euros (4.699 yuanes) y vivo X200 Pro por 685 euros (5.299 yuanes). Tampoco hay confirmación oficial de su fecha de llegada, pero lo lógico sería esperarlos en algún momento antes de que acabe el año, aunque no sería tampoco descabellado verlos en el MWC de Barcelona que tendrá lugar en marzo de 2025.