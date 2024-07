Estos son los mejores teléfonos móviles de VIVO que puedes comprar en España

Uno de los mayores fabricantes de móviles del mundo, vivo, llegó a España en 2020, con una propuesta muy seria y coherente, que pasaba por centrarse en dos aspectos clave para los compradores, el diseño de los móviles y su calidad de construcción y la calidad fotográfica de los mismos. No es que la marca descuidara el resto de aspectos, pero es cierto que sus móviles destacan sobre los demás en esos apartados.

La integración con la idiosincrasia del propio país se vio claramente cuando la empresa apostó por el fútbol para darse a conocer, como ha confirmado Olga Trapero, directora de marketing de VIVO Iberia, en una entrevista en EL ESPAÑOL - Magas. Y la exposición ha sido máxima, al haberse proclamado España campeona de la Eurocopa 2024.

Esta compañía, fundada en 1995, se adentró en el sector de la telefonía móvil en 2005, y desde entonces se ha ido posicionando como una de las firmas más innovadoras. Funciones que hoy damos por obvias, como el lector de huellas bajo la pantalla, aparecieron primero en sus móviles. También fueron los primeros en usar la cámara motorizada o en incluir un sistema gimbal en la cámara trasera de los móviles. Y no deja de innovar como muestran sus últimas aportaciones al sector.

Móviles de gran versatilidad

El fabricante siempre ha apostado por la calidad, y no ha entrado en las guerras de precios de otras marcas. Para diferenciarse ha colaborado con empresas punteras como ZEISS, que le ha permitido tener un sistema fotográfico de primero nivel en sus modelos de gama alta y, desde hace poco, también en sus terminales de gama media, como el vivo V40 5G.

Por supuesto, también están en los sectores más punteros, como los plegables, que en palabras de Diego Xiao, Country Manager de vivo España, son dispositivos que "aportan una versatilidad muy alta". De hecho, hace unas semanas se anunciaba que el último integrante de la familia de plegables de la marca, el vivo X Fold 3 Pro, se vendería fuera de China.

Sensores del vivo v40

Pero eso no hace que la empresa descuide un sector de negocio muy importante en España, el de los móviles de precios de entre 300 y 400 euros, que son los más vendidos en nuestro país. El catálogo del fabricante es muy sencillo de comprender. Tiene tres familias, cada una enfocada a un tipo de usuario. Los vivo Y Series son los smartphones más sencillos, pensados para los que quieren estar comunicados, valoran tener un móvil bonito pero no quieren gastar mucho dinero. Los vivo V Series son los terminales de gama media con mejor relación calidad precio, y destacan por tener más memoria interna que muchos de sus competidores, además de una calidad de construcción propia de los smartphones de gama alta. Por último, están los vivo X Series, que son los mejores modelos de la empresa, los que disponen no sólo de las mejores prestaciones del mercado, sino de innovaciones que en muchas ocasiones no se ven en sus rivales.

Qué vivo comprar

A la hora de elegir uno de los móviles de esta marca es bueno saber a qué familia nos queremos orientar, qué es lo que necesitamos de un smartphone y cuál es nuestro presupuesto. En función de eso hay modelos que destacan dentro de cada segmento de precio y de cada categoría.

Vivo X90 Pro

Serie X. Entre los mejores móviles de vivo el más llamativo es sin duda el vivo X90 Pro, un terminal que pudimos analizar hace unos meses y que destacaba por su diseño, por su batería y por una cámara extraordinariamente versátil. Además, su trasera con imitación a cuero hace que sea extremadamente cómodo en la mano y que no resbale. Por supuesto, le dota además de un aspecto similar al de las cámaras de fotos profesionales, algo que no pasa en absoluto desapercibido.

Serie V. En la franja media del catálogo vivo ha presentado recientemente su nueva propuesta, el vivo V40, un terminal que lleva por primera vez la tecnología ZEISS a este segmento, subiendo el nivel del apartado fotográfico. Este modelo destaca también por su cámara delantera gran angular de 50 Mpx, lo que lo convierte en uno de los mejores móviles del mercado para hacer selfies. Otra opción muy competente pero algo más económica es su hermano menor, el vivo V40 Lite. Por último, el vivo V40 SE es la opción de menor coste de la familia, que mantiene una cámara principal de gran calidad y una pantalla a la altura de sus hermanos mayores.

vivo V40 SE

Serie Y. La última de las familias es la que ofrece dispositivos de buen diseño y una memoria interna más que notable pero con precios más contenidos. Entre estos modelos destaca el vivo Y17s, un terminal de precio extremadamente ajustado pero que aún así ofrece resistencia al agua IP54, una gran batería y cámara de 50 Mpx. El Último modelo a destacar es el vivo Y28s, con un diseño espectacular, conectividad 5G y muy buena autonomía.

A todos estos modelos se suman las propuestas que están por llegar, como los vivo X100 Series, además de la integración de la marca en coches de Volkswagen. Empresas como vivo han sabido crear un catálogo de productos completo que no llega a abrumar, y ahora están en el siguiente paso, dando a conocer su marca, sus valores, sus productos y su estrategia. Y qué mejor manera para hacer eso en España que con el fútbol.