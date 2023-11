Vivo se mete en los coches: alianza con Volkswagen para integrar conectividad e Inteligencia Artificial

Los coches modernos ya son prácticamente smartphones con ruedas, y esta no es una exageración; no es sólo la cantidad de tecnología que llevan, sino de dónde viene esa tecnología: directamente del sector de los smartphones. Con marcas como Porsche adoptando Android Automotive y las apps de Google, la experiencia no se aleja mucho de la de un móvil.

Este cambio de filosofía ha pillado desprevenidos a muchos fabricantes, que se encuentran con la necesidad de aumentar la inversión en elementos como el software, que hasta no hace mucho apenas recibía atención más allá de las funciones básicas que tenían todos los coches. Las próximas generaciones de los coches más vendidos llegarán al mercado con Inteligencia Artificial generativa, conectividad 5G y otras tecnologías avanzadas que no se desarrollan en un día.

La falta de experiencia en estos desarrollos se está notando, pero los fabricantes han encontrado la solución: aliarse con los fabricantes y desarrolladores de software, concretamente con marcas de móviles que están mucho más avanzadas en esos aspectos. La última alianza semejante anunciada es la del grupo Volkswagen y Vivo.

Vivo y VW forman proyecto

En concreto, se trata de la división de software del grupo Volkswagen (formada entre otras por VW, Audi, Seat, Skoda y Porsche), llamada Cariad, la que ha llegado a un acuerdo con Vivo Smartphones para la creación de un laboratorio conjunto, que permitirá a ambas compañías integrar tecnología móvil en coches; en concreto, el laboratorio se centrará en dos aspectos importantes: la conectividad dentro del coche, y la IA generativa, con el objetivo de mejorar la experiencia de conducción.

En realidad, esta alianza no es tan sorprendente como podría parecer, ya que este acuerdo sólo expande una alianza que VW y Vivo ya tenían, y que se aprovechó principalmente en mejorar el ecosistema de los coches Volkswagen en cuestión de apps de información y entretenimiento, como juegos. A partir de ahora, el trabajo conjunto se expande hacia nuevos servicios y tecnologías.

La tecnología móvil desarrollada por Cariad y Vivo llegaría a todas las marcas del grupo VW Cariad

El vicepresidente de Vivo, Zhou Wei, ha explicado que las nuevas tecnologías que se desarrollarán en conjunción con VW estarán basadas en los modelos de IA generativa Lanxin de Vivo, que fue presentada esta misma semana. Recordemos que Vivo anunció Blue OS, un nuevo sistema operativo que inicialmente será usado en relojes inteligentes, pero que en el futuro tendrá acceso a funciones de IA.

Para Volkswagen, esta alianza puede ser su salvación, la única alternativa posible de futuro despuñés de que esta semana se haya anunciado una nueva reestructuración en Cariad que supondrá el despido de 2.000 empleados. Después de ser establecida en el 2020, Cariad ha tenido problemas para establecerse como una referencia en el sector, cambiando de CEOs en dos ocasiones en sólo tres años, y provocando el retraso de lanzamientos importantes del grupo, como la nueva generación del Porsche Macan y el nuevo Audi Q6 E-Tron, reporta Autoblog.

Vivo no es el único fabricante que ha puesto un pie en el sector de los coches gracias a una alianza con un fabricante ya establecido. La propia Google ya tiene varios acuerdos con Renault, Porsche y Volvo, y en China, Huawei ya tiene su sistema HarmonyOS en coches de uno de los mayores fabricantes del país, Geely.

