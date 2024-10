Los 7 ajustes que debes hacer antes de pagar con tu móvil: así he dominado Google Wallet como un experto

España es uno de los países del mundo con una mayor penetración del uso de tarjetas de crédito. Nuestro país adoptó muy rápido este sistema de pagos, al contrario de lo que sucedió en otros de la misma zona como Alemania, donde incluso se está volviendo a poner de moda el pagar con efectivo otra vez. En países que han crecido económicamente más tarde las tarjetas no han sido algo relevante, y han pasado casi del dinero físico a los pagos electrónicos. China es el mejor ejemplo.

En España el pago mediante dispositivos móviles también es algo muy común, y no es raro ver a gente pagando un simple café con su móvil o con su reloj inteligente. Esto es posible sobre todo gracias a la integración de los dos principales sistemas operativos con los bancos del país: iOS y Android.

En España el uso del sistema de Google es mucho mayor, motivo por el cual su aplicación de pagos, Google Wallet, es una de las más usadas, aunque Android permite usar el chip NFC para realizar pagos mediante otras aplicaciones, si bien lo más cómodo es tener integradas las tarjetas en la app de Google, para poder también pagar en páginas web.

Consejos de uso para pagos

Pagar con el teléfono es muy sencillo una vez tengamos configurada la aplicación y las tarjetas que queramos ya que solo tendremos que acercar el móvil al datáfono y se realizará la transacción. Con todo, hay que tener ciertas cosas en cuenta para no cometer errores a la hora de pagar.

Acceso directo. La mejor forma de acceder a la aplicación suele ser pulsando en el icono, pero es posible crear un acceso directo en la parte superior, junto al Wifi, Bluetooth o Modo avión, para que sea incluso más rápido. Una pulsación en ese icono y se abrirá la interfaz de pagos. También podemos ponerlo como accedo directo en la pantalla de bloqueo.

Google Wallet en un Samsung Galaxy 9to5Google El Androide Libre

Tarjeta predeterminada. Si tenemos varias tarjetas asociadas a la aplicación, es posible hacer que una sea la que se abra por defecto. Para ello solo hemos de pulsar encima de la tarjeta y entrar en los ajustes, pulsando en el icono de los tres puntos de la esquina superior derecha. Ahí pulsamos en la opción llamada "Hacer predeterminada para pago sin contacto".

Ver listado de transacciones. Dentro de ese mismo menú podemos mirar el listado de pagos que hemos realizado con cada tarjeta, para ver si hay algo que no nos cuadre. En el caso de que encontremos un pago extraño podemos usar la cronología de Google Maps para recordar dónde hemos estado y confirmar que el pago realizado tiene sentido.

Google Wallet Manuel Ramírez El Androide Libre

Bloqueo de pantalla. Para evitar los pagos por error, la aplicación obliga a que tengamos un bloqueo en el móvil, sea un patrón, un pin o la huella dactilar. De esta manera, cada cierto tiempo se nos pedirá usar este desbloqueo dentro de Google Wallet para confirmar que no se está intentando hacer un uso fraudulento o no nos han robado el dispositivo.

Bloqueo en caso de robo. Otro aspecto positivo de este sistema de pagos es que si nos roban el terminal o lo perdemos, podemos usar la función de Google para bloquearlo o borrarlo de forma remota, lo que impediría que cualquier pudiera hacer pagos con el teléfono en el caso de que estuviera desbloqueado.

Página web de Google Wallet Álvarez del Vayo El Androide Libre

Gestión web. Desde hace unas semanas Google Wallet, al igual que la mayoría de servicios de Google, dispone de una versión web desde la que gestionar la mayoría de datos y configuraciones del servicio. Esto puede ser especialmente útil cuando hay que revisar algún aviso erróneo que se puede recibir, como el de hace unos días que indicaba que se habían añadido nuevas tarjetas.

Pagando en páginas web. Otra de las integraciones útiles de Google Wallet es poder usar las tarjetas que tenemos almacenadas en Wallet a la hora de comprar en Internet usando Chrome. Cuando se nos pida una tarjeta podremos poner los datos de manera automática usando el aurorrelleno del sistema. Eso sí, sólo funcionará en el navegador de Google.

Más que pagos

Pero Google Wallet es más que un sistema de pagos. De hecho, Google cambió el nombre desde Google Pay a Google Wallet par enfatizar esto. Ahora es posible tener todo tipo de tarjetas de fidelización que queramos en la app. Además, es posible incluirlas directamente desde los correos electrónicos, haciendo que se añadan sin tener que hacer nada.

También es posible tener en esta aplicación los billetes de avión para poder pasarlos por los escáneres sin tener que hacer capturas de pantalla, necesitar llevar los billetes impresos, etc. Eso sí, depende de la aerolínea que haya o no integración, pero en el caso de que no lo haya siempre podemos crear una tarjeta con el código de barras que nos hayan mandado.

Aún quedan muchas funciones por añadir a esta aplicación, como el envío de dinero entre particulares. En España Bizum es el sistema de referencia, uno creado por los bancos. Pero Google ha trabajado en el pasado en esta opción, aunque parece que no la ha integrado en muchos mercados, seguramente por la dificultad de ponerse de acuerdo con todas las entidades bancarias. Eso sí, no es la única tecnológica que plantea un sistema para rivalizar con el de los grandes bancos.