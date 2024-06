Las 3 acciones de tu móvil Android para desconectar por completo del trabajo

Es importante disfrutar correctamente del tiempo de descanso que nos otorga el estar de vacaciones. Sin embargo, en España hay veces en las que parece que nos cuesta desconectar del trabajo, aunque solo sea por unos días, y esto puede hacer que este descanso sea menos efectivo, y muchas veces, culpa la tiene el teléfono móvil.

Y es que, el hecho de estar constantemente conectados hace que despejar la mente de cualquier cosa que tenga que ver con el ámbito laboral pueda costar un poco. Lo bueno, es que el remedio para esto puede estar también en el teléfono móvil, puesto que cuenta con varias herramientas ideales para conseguir desconectar cuando lo necesitemos.

Además, en este sentido, el Estatuto de los Trabajadores ampara esta desconexión digital, puesto que exime a estos de tener que leer o contestar mensajes relacionados con el trabajo en su horario de descanso. Sabiendo esto, es posible configurar el móvil para recibir los menores mensajes posibles durante el tiempo que estemos de vacaciones.

Activa el modo vacaciones

En muchas aplicaciones que se utilizan para gestionar equipos de trabajo, como Microsoft Teams o Slack, es posible indicar a los compañeros de trabajo que se está de vacaciones, de manera que cualquiera pueda ver esto al ir a mandar un mensaje a través de la app.

Se trata de una opción que se puede elegir en el apartado de Estados, y que pondrá un indicador junto a tu nombre señalando que estás de vacaciones. Esto hará que se reduzca considerablemente el número de mensajes que recibes, puesto que quien te lo envía sabrá que no lo leerás hasta que no vuelvas. Se puede hacer incluso en las apps de calendario o de gestión de turnos, como Supershift.

Vacaciones en Supershift El Androide Libre

Activar este modo también provocará que no lleguen las notificaciones de forma instantánea, algo que hace la aplicación precisamente para que el tiempo de descanso se utilice para descansar. De la misma manera, se pueden configurar respuestas automáticas también en estas aplicaciones.

Configura respuestas al correo

Si no quieres que nadie se moleste cuando no contestes a los correos electrónicos, una buena opción es configurar una respuesta automática que le indique a todas aquellas personas que te envían un mail que en ese momento estás de vacaciones. De esta forma, cualquiera que te envíe un correo mientras no estás, recibirá una respuesta para que esté al tanto de que, hasta unos días después, no podrás leer su mensaje.

Respuesta automática Gmail El Androide Libre

Desde luego, saber que la persona a la que escribimos no nos contesta por este motivo es algo de agradecer en comparación con no saber nada. En Gmail, es posible configurar estas respuestas automáticas desde el apartado de Configuración. Habrá que elegir la cuenta de la que se quieran configurar e introducirse en sus opciones.

Una vez allí, solo hay que ir hasta Respuestas automáticas, activar este apartado y luego escribir el mensaje que queremos que las otras personas reciban. Hay que tener en cuenta que se puede configurar fecha de inicio y de final para estas respuestas para que estas desaparezcan automáticamente cuando vuelvas de las vacaciones.

Pausa aplicaciones

Otra buena manera de evitar que una aplicación del trabajo no os moleste es silenciar esta durante el tiempo que se vaya a estar de vacaciones. Al fin y al cabo, no se necesita utilizar Slack o Microsof Teams cuando no se está trabajando, por lo que no debería haber ningún inconveniente en que no te llegan mensajes de este tipo de aplicaciones durante unos días.

En el propio launcher, se puede mantener pulsado sobre cualquier aplicación para pausarla durante lo que resta de día. Esta es una de las maneras para conseguir silenciar la aplicación y no recibir notificaciones. Aunque solo es conveniente para cuando son pocos días los que vamos a estar fuera.

Aplicación pausada

Sin embargo, en caso de que tengamos por delante dos semanas de vacaciones, es mejor idea apagar las notificaciones de la aplicación, directamente. Para ello, solo hay que abrir Ajustes e ir hasta la sección de aplicaciones, donde habrá que meterse en el gestor de aplicaciones y abrir la ficha de aquellas que queramos silenciar.

Modo no molestar

Si se quiere lograr una desconexión total, lo mejor es activar el modo No molestar, aunque esta es una medida bastante más agresiva para el dispositivo. Y es que, con este activado, no llegará ninguna notificación al móvil, ni de las aplicaciones del trabajo ni del resto.

Modo no molestar

Si bien esto puede ser lo mejor para asegurar que estemos tranquilos a lo largo del día, es posible que nos perdamos algún WhatsApp importante que nos manden, por lo que es una opción que hay que activar únicamente cuando sepamos que no vamos a necesitar mirar el móvil más en todo el día.

De todas maneras, también se pueden configurar algunas excepciones a este modo para que aquellas conversaciones que sean importantes o aquellos remitentes que estén marcados como favoritos puedan saltarse este modo de no molestar para que podamos recibir sus notificaciones.