No vuelvas a confundirte de turno en el trabajo con Supershift

Los smartphones son herramientas cada vez más potentes que ofrecen un enorme número de posibilidades en cuanto a productividad y gestión del trabajo. Supershift es una de estas aplicaciones, y te permitirá organizar tus turnos y horarios de trabajo que funciona a la perfección y que puede hacer tu vida notablemente más sencilla.

Se trata de una aplicación limpia, organizada, y con funciones automáticas de lo más interesantes, como el conteo de horas mensuales de trabajo o de sueldo por horas extra. Desde luego, será capaz de ahorrarte bastante tiempo.

Calendario con una vista general para controlarlo todo

Turnos en el calendario El Androide Libre

Lo primero que ves al entrar a la aplicación es un gran calendario en el que puedes ir estableciendo tus turnos para poder tener una vista general de los mismos. Además, puedes asignarle a cada uno un color para diferenciarlos mejor.

Para asignar un turno a un día, primero debes crear una plantilla del turno, lo cual puedes hacer pulsando en un día y en añadir turno, o bien desde la sección de plantillas. De esta manera podrás contar con un acceso directo a los diferentes turnos que tengas en el trabajo, en lugar de tener que introducir los datos manualmente en cada caso.

Plantillas de turnos en Supershift El Androide Libre

Por otra parte, puedes añadir rotaciones para que estas se realicen de manera automática y puedas tener los horarios de trabajo actualizados. La propia aplicación incluye un videotutorial para que aprendas.

Control máximo sobre tus horarios

Otro de los puntos interesantes que incluye la app es el de poder elegir tu región para que configure los festivos de tu comunidad autónoma y puedas saber cuáles son desde la vista de calendario.

Vacaciones en Supershift El Androide Libre

Además, puedes cambiar esta vista para que muestre el título del turno, la hora de inicio, el color de las vacaciones y otras opciones de presentación con las que podrás dejar a tu gusto tu listado de turnos. También puedes añadir eventos al calendario.

Existe una opción que te permite compartir e incluso imprimir el calendario para que puedas tenerlo en papel y ponerlo en tu escritorio o en el lugar que quieras. Se trata de una característica solo disponible para usuarios de la versión premium de la aplicación.

Mes entero y plantillas disponibles en Supershift El Androide Libre

Informes y añadidos que aportan mucho valor

Por ultimo, debes saber que Supershift es capaz de generar informes automáticos sobre las horas que has trabajado al mes o el número de veces que has hecho cada turno, lo cual te puede venir muy bien de cara a comprobar que tu nómina está bien o que no te has equivocado con el conteo.

Existen varios tipos de estos informes que también vas a poder personalizar para que se adapten a las vicisitudes de tu puesto de trabajo, como el de las horas mensuales trabajadas, que comprobará cuantas horas extra has realizado al mes.

Informes Supeshift El Androide Libre

Otras opciones como la sincronización en la nube, la exportación del calendario a PDF o la posibilidad de compartir vista con los eventos de tu calendario convencional, solo están disponibles en la versión de pago de la aplicación, la cual puedes adquirir en un pago único.

Cómo descargar Supershift en Google Play

Supershift es una aplicación gratuita que puedes descargar en Google Play, aunque debes tener en cuenta que se trata de una app con una versión de pago que desbloqueará algunas de las prestaciones que no están disponibles para los usuarios de la versión gratuita.

