Logitech quiere cobrarte una suscripción por usar el ratón: su plan para que lo tengas actualizado toda la vida

Después de poner a la misma inteligencia artificial en algunos de sus ratones inalámbricos, ahora Logitech ha dejado caer que está desarrollando un nuevo prototipo de ratón que sería bien especial al recibir nuevas funcionalidades a través de las actualizaciones de su software.

Cabe decir que Logitech se ha ganado un importante valor de marca que le permite pasarse en ciertos márgenes, como parece ser que será con este nuevo prototipo de ratón según la entrevista dada en el pódcast Decoder de The Verge.

El objetivo es que este ratón se quede siempre con el usuario y no haga falta comprarse otro nuevo. Recibirá novedades como hacen sus nuevos lanzamientos y, como no, incluiría un modelo de suscripción al igual que se hace con Netflix u otros servicios.

Uno de los ratones de Logitech Marta Sanz

Es un modelo de negocio que está siendo usado abiertamente por compañías fuera del sector tecnológico y la misma BMW otorga mayores capacidades a algunos de sus coches si se paga anualmente una suscripción. Paga tanto mensualmente y tu coche alcanzará tal velocidad o tendrá esta otra característica.

Estas suscripciones están alcanzando a los usuarios en muchas vertientes y si uno suma todas, el precio a pagar mensualmente alcanza cotas que hace años eran simplemente imposibles de acometer. Hanneke Faber, directora ejecutiva de Logitech, ha dado algunas pistas y de donde proviene la idea de tener un ratón para siempre.

Un ratón para siempre

Y la verdad que afrontándola desde la perspectiva del consumo infinito de dispositivos en el que se ve inmersa la sociedad actualmente (actualiza el móvil cada año, compra una tele cada x años...), tiene un punto bastante positivo. Mantiene que en el centro de innovación de Logitech se ha trabajado con un ratón que dura toda la vida, y con esta idea central se refiere a: ¿por qué hay que tirar uno si tiene la suficiente calidad en los materiales, diseño y se comporta de miedo?

De momento es una idea concepto que ha dejado caer Hannake en el pódcast de The Verge, y seguro que no será bien recibida con el mero pensamiento de tener que pagar una suscripción por un periférico que suele durar sus años hasta que hay que sustituirlo por otro sin pagar ningún extra. Pero desde la perspectiva actual, y con leyes como las europeas que obligan a que se use solo un cable USB tipo-C para evitar la ingente cantidad de residuos electrónicos que se genera anualmente, la propuesta, bien mirada, es bien importante.

Residuos de aparatos electrónicos y electrónicos en kg por habitante Parlamento Europeo El Androide Libre

Un dato: en la Unión Europea se pasó de 7,6 millones de toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos recogidos en 2012 a 13,5 millones en 2021 (fuente Eurostat (2021)). Por lo que desde este prisma, mantener un ratón de Logitech durante toda la vida con una suscripción evitaría cambiar el producto físico, mantener el modelo de negocio de la empresa y el usuario seguiría recibiendo mejoras y actualizaciones de software.

Es una tendencia que se está viendo con los fabricantes de móviles que ofrecen más años de soporte a actualizaciones de Android, o que incluso la IA de Samsung pase a ser de pago; se tendría un producto tecnológico que no habría que cambiar en años y seguiría recibiendo mejoras en las experiencias de uso desde el software. Esta propuesta de Hanneke con Logitech podría mostrar algo de luz al final del túnel en el que se encuentra la sociedad actual con el consumo infinito de móviles, accesorios, dispositivos, periféricos y más.