He probado el OnePlus Nord CE 4 Lite: un móvil correcto con un precio erróneo

Hace algo más de un año OnePlus presentó y puso a la venta en España el que era el modelo más económico de su familia Nord, el OnePlus Nord CE 3 Lite, un terminal que no se diferenciaba mucho de su antecesor. Ahora la compañía ha anunciado a su sucesor, el OnePlus Nord CE 4 Lite, el más asequible de su portafolio, aunque con un precio que tampoco es especialmente bajo.

El modelo más económico de la familia Nord, centrado en la relación calidad precio, tiene una única variante, con un precio de 329 euros, en la línea de los modelos de gama media baja de otros fabricantes pero más alto que muchos modelos más potentes que ya están en oferta.

Se pondrá a la venta en España el 1 de julio en dos colores, Super Silver y Mega Blue, y nosotros hemos estado unos días con una unidad para ver si, realmente, es un terminal que se puede recomendar a esas personas que quieren un terminal que les dure tiempo pero no están dispuestas a pagar mucho dinero.

Un plástico elegante

Una de las mayores diferencias de los móviles de gama alta con lo más asequibles se aprecia en los materiales. Esto es algo que se ve muy bien en el OnePlus Nord CE 4 Lite, un terminal fabricado en plástico que en la mano da la sensación de que es barato, pero que también tiene un buen agarre y una construcción sólida.

La inmensa mayoría de personas lo llevará con funda, por lo que el material no es un problema, incluso es algo bueno dado que rebaja el peso del dispositivo. Además, una funda ayudará a que no se queden las huellas en la zona trasera, que es mate pero que atrapa la grasa de las manos de manera notable. La única zona reflectante es la de la cámara, que tiene un acabado brillo, que estéticamente le queda bastante bien.

Análisis OnePlus Nord CE 4 Lite Alvarez del Vayo

El frontal tiene unos marcos algo grandes para lo que se suele ver en 2024, aunque es cierto que es un terminal de gama de entrada. En la parte inferior tenemos el altavoz principal, el puerto de carga y el jack de auriculares, que es raro no ver en la parte superior, donde sólo hay un micrófono de cancelación de ruido.

Un rendimiento justo

Los móviles de este rango de precios no tienen una potencia espectacular, eso es comprensible, pero no es normal ver un lanzamiento con un procesador de hace tres años. No es que el Nord CE 4 Lite tenga el mismo chipset que su antecesor, es que es el mismo que el modelo lanzado en 2022.

OnePlus Nord CE 4 Lite Álvarez del Vayo El Androide Libre

El Snapdragon 695 es un procesador con 5G de 2021 que sirve para las tareas del día a día permitiendo el uso de una interfaz fluida, pero que se queda justo cuando queremos exigir algo más. Y no es que se pretenda que este móvil vaya igual, ni siquiera parecido, a uno de 1.000 euros, pero sí que mejore año a año. La memoria RAM también es la misma, de 8 GB (ampliable mediante RAM virtual a 16 GB), pero es una cifra adecuada para lo que vale. Al menos han mejorado notablemente la memoria interna, con 256 GB en la única versión que se vende.

En generaciones anteriores se partía de 128 GB, una cifra que ya no se recomienda porque las aplicaciones, caché y fotos ocupan mucho más que antes. Se puede ampliar, no obstante, al tener una ranura microSD compatible con tarjetas de hasta 2 TB. También se mantiene el jack de auriculares, y se incluye un sistema de dos altavoces con un modo que potencia el volumen un 300% para ambientes ruidosos.

HearthStone corriendo en el móvil Álvarez del Vayo El Androide Libre

En cuanto a la conectividad, tiene lo mismo que sus antecesores, al ser esto algo vinculado al procesador. OnePlus presume de que su móvil permite usar Wifi y datos móviles a la vez.

Mejorando la pantalla

OnePlus no ha querido aumentar la potencia de su nuevo terminal, pero al menos sí que ha mejorado la pantalla. Se mantiene la diagonal, de 6,67 pulgadas, así como la resolución FHD, en este casi de 2400 x 1080 px, pero cambia la tecnología. La empresa ha optado por un panel AMOLED Samsung E4 en vez de un LCD como tenía el Nord CE 3. Sí que se quedan los 120 Hz de tasa de refresco máxima.

Pantalla del OnePlus Nord CE 4 Lite Álvarez del Vayo El Androide Libre

El brillo es uno de los principales beneficiados. Normalmente alcanza los 600 nits, pero de forma puntual puede llegar a los 1.200 de brillo máximo. Además, cuando se ve contenido en HDR es posible alcanzar los 2.400 nits en zonas puntuales.

Lo que es mejorable es el ángulo de visión, ya que se ven tintes verdes cuando se inclina un poco la pantalla. Gracias a Aqua Touch se puede usar si la pantalla está ligeramente húmeda, por sudor, lluvia, etc. El sensor de huellas en esta ocasión está en la pantalla, aunque no es especialmente rápido, como sí lo eran los de los modelos de gama alta de esta misma marca.

Una cámara

Al ver el OnePlus Nord CE 4 Lite por detrás llama la atención que el módulo de cámara sólo tenga dos sensores. Esto es algo que hemos pedido muchas veces, dando por supuesto que al ser dos habría un sensor principal y un gran angular. Pues no es así. El sensor principal está, obviamente, pero el secundario es un sensor de apoyo para retratos. No, no hay gran angular en un móvil que cuesta más de 300 euros.

OnePlus ha querido echar el resto en una única cámara, de 50 Mpx, usando un sensor Sony LYTIA 600 con estabilización óptica de imagen y una lenta que minimiza las deformaciones en las imágenes. El zoom presente es de 2x, y se hace por recorte del sensor, ya que no hay teleobjetivo.

Módulo de cámara Álvarez del Vayo El Androide Libre

La calidad de la cámara trasera es bastante buena. Se nota que OnePlus ha querido mimarla. Los resultados están a la altura de los mejores móviles de esta categoría, incluyendo a los Pixel, aunque esos modelos sólo pelean en precio cuando están rebajados, claro. De noche también tenemos resultados decentes, aunque siempre llama la atención que OnePlus haya preferido dejar algo de ruido en algunas zonas que empastar los resultados eliminando detalle. No es una queja.

La cámara frontal es de 16 Mpx y la calidad es mediocre. Con buena luz tenemos resultados aceptables pero en cuanto baja, aunque no sea de noche, el grano aparece y los resultados no son especialmente llamativos. Con todo, no es una cámara mala.

La grabación de vídeo delantera está estabilizada electrónicamente, pero el resultado no es tan bueno como en algunos modelos de Xiaomi que cuestan menos. Además, en cuanto hay poca luz aparece ruido y el resultado no es especialmente destacable. Sin embargo, la grabación de vídeo trasera sí que nos ha gustado, la estabilización es muy correcta y los colores realistas, con un HDR que responde rápido, haciendo que no se quemen zonas o que otras queden subexpuestas.

Gran autonomía

Una de las prestaciones estrella de los Nord de anteriores generaciones era la batería. En este caso se mantiene esto gracias a una pila de 5.110 mAh en el modelo europeo que, por cuestión de regulaciones, no puede usar la batería de 5.500 mAh de otros mercados.

OnePlus Nord CE 4 Lite Álvarez del Vayo El Androide Libre

La velocidad de carga es de 80 W por cable, lo que le permite llegar al 100% en poco más de 50 minutos. El problema es que el cargador no viene en la caja, según OnePlus por cuestión regulatoria también, aunque marcas como vivo han solventado esto regalando el cargador igualmente en otra caja.

La autonomía puede rozar los dos días, y según OnePlus el terminal debería aguantar 4 años con la batería por encima del 80%, al superar 1.600 ciclos de carga sin una degradación excesiva. A esto ayuda que el móvil aprende de los hábitos de carga con IA. Como extra, es capaz de cargar otros terminales a 5W, con un cable USB-C a USB-C.

Interfaz

Android 14 y Oxygen OS 14 son los encargados de dirigir el software de este modelo. El sistema funciona bien, y OPPO no suele meter la pata en su interfaz. Sí, esto no es Color OS, pero solo por el cambio de nombre. Se mantienen funciones como el poder crear un fondo de pantalla cogiendo los colores de una foto, el poder tener carpetas de mayor tamaño con iconos pulsables, etc.

No vemos en este caso ninguna función especialmente llamativa, ni IA, pero es que este modelo está en una categoría donde los potenciales compradores lo que valoran es estabilidad y fluidez, y este sistema tiene ambas cosas. La política de actualizaciones de OnePlus asegura dos años de actualizaciones mayores y tres de parches de seguridad.

Carpetas redimensionables Álvarez del Vayo El Androide Libre

La parte negativa es el bloatware, ya que de serie es móvil viene con aplicaciones como Booking y varios juegos que ocupan espacio y que no deberían estar preinstalados. Esta tendencia parece que se acentúa ya que no sólo Xiaomi lo ha hecho, sino también marcas como Samsung.

¿Me lo compro?

La competencia en el sector de los móviles quizás no es tan agresiva como hace unos años, pero sigue siendo un sector complicado. Marcas como realme, OPPO, Xiaomi y Samsung quieren hacerse un hueco en la parte baja del catálogo, con propuestas muy potentes como el Samsung Galaxy A35 que analizamos hace unos meses y que ahora cuesta poco más que este lanzamiento de Samsung, con mejores prestaciones.

Frontal del móvil Álvarez del Vayo El Androide Libre

El precio de 329 euros es algo alto para lo que ofrece este modelo, que quizás hubiera tenido más sentido con algo más de precio pero con una mejor construcción, un procesador más actual y una lente gran angular. A este precio, o poco más, tenemos auténticos monstruos como el Pixel 7a, que le hace una dura competencia a este modelo.