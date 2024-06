Así es Flixtor: la peligrosa web para ver películas y series pirata que han pillado usando a Sydney Sweeney

La llegada a España de servicios y plataformas como Netflix, HBO o Amazon Prime Video ha hecho que sea más fácil acceder a películas y serie bajo demanda para todo el mundo. Ya no es necesario comprar o alquilar un DVD, sino que por un determinado precio al mes, podemos acceder a miles de horas de contenido de una forma bastante barata.

Sin embargo, en Internet también proliferan los sitios web que permiten ver películas y series de forma ilegal y totalmente gratuita, algo que, pese a que puede parecer beneficioso para el usuario, también puede entrañar un gran peligro.

Mucha gente suele piratear contenido de esta manera, y ni siquiera las celebridades se libran de ello. La última persona a la que han pillado en una de estas plataformas es Sydney Sweeney, la actriz protagonista de títulos como Immaculate o Cualquiera menos tú, que ha subido una fotografía en la que los usuarios han detectado que está utilizando Flixtor, un sitio web que permite ver películas y series de forma totalmente gratuita.

Los riesgos de Flixtor

La actriz Sydney Sweeney ha publicado una historia en su cuenta de Instagram que ha dado bastante que hablar, en la que se puede ver perfectamente un televisor reproduciendo el inicio de la serie Ley y Orden. Lo curioso es que el diseño del reproductor multimedia desde el que se ve no se parece al de Netflix, Amazon Prime, HBO u otros servicios en streaming, sino que es calcado al de Flixtor.

A nadie se le escapa la ironía de ver a una persona perteneciente a la industria del cine viendo contenido pirata en Internet, pero, más allá de esto, estas plataforma pueden entrañar algunos riesgos para los usuarios que accedan a ella. Lo primero de todo, más allá de la publicidad invasiva, es que, al entrar y pulsar sobre cualquier parte, se nos tratará de redirigir a sitio web peligroso.

Así lo avisa el SmartScreen de Microsoft Defender, que muestra un aviso a pantalla completa hablando sobre que no recomiendan continuar en el sitio por su contenido engañoso. Y es que, pese a que los sitios web para piratear contenido muchas veces no tengan más intención que esa, hay veces en las que los anunciantes que están presentes en estas webs pueden buscar engañar a los usuarios.

En muchos casos, los anuncios pretenden que el usuario pulse sobre el botón de permitir notificaciones, tanto en el teléfono móvil como en el ordenador, además de llevar a cabo descargas de archivos sospechosos. En este caso, hay anuncios cada, prácticamente, dos pulsaciones en pantalla, por lo que hay que andar con cuidado para no caer en los engaños que puede haber detrás.

Pese a que existen un gran número de plataformas de streaming, puede haber ocasiones en las que el contenido que queremos ver no está en ninguna de estas plataformas, pero recurrir a este tipo de webs puede ser peligroso. En general, estando en Internet, sea la plataforma que sea, es importante ser desconfiado, no abrir archivos sospechosos y no confiar en los anuncios ni en las webs no oficiales que nos piden información personal.