YouTube recibirá una de las funciones más esperadas: así es la nueva opción de la app que usarás cada noche

YouTube es una de las mejores plataformas de streaming que existen en el mercado. A diferencia de muchas otras, es gratuita —aunque cuenta con una opción de pago— y más allá de eso, pone a disposición del usuario una gran cantidad de contenido creado en España y en otros países alrededor del mundo que puede proporcionar miles de horas de entretenimiento.

Google siempre busca nuevas formas de mejorar tanto su versión web, que ha cambiado el diseño recientemente, como sus aplicaciones, que no paran de recibir novedades de lo más interesante. Ahora, una de las funciones más esperadas podría llegar a su app para Android, y es de lo más útil para todas aquellas personas que utilizan YouTube de noche.

Se trata del temporizador de apagado, una opción que está disponible en otras plataformas como Spotify o YouTube Music y que puede hacer que la reproducción se acabe automáticamente pasado cierto tiempo, haciendo que se ahorre batería.

YouTube tendrá temporizador

Cuando reproducimos algún tipo de contenido justo antes de dormir, lo normal es poner un temporizador para que, si nos quedamos dormidos, se apague automáticamente y no moleste. Sin embargo, se trata de una opción que no todas las apps tienen. De hecho, en lo que a vídeo en streaming se refiere, Netflix fue la única que integró esta opción para luego quitarla poco tiempo después.

Ahora, YouTube podría sumarse dentro de poco a la lista de las que sí que cuentan con esta posibilidad. Y es que, parece ser que dentro del código de la aplicación para Android, se ha detectado la presencia de esta opción, aunque aún no está disponible para los usuarios.

Por lo que parece, ofrecería varias opciones de cara a establecer el temporizador, y también sería posible establecer una cantidad de minutos elegida por el usuario, lo cual es algo común en las apps de audio para personalizar al máximo la experiencia. También se ha visto que, antes de llegar a su fin, enviaría un aviso al usuario por si acaso aún estuviera viendo el contenido y no quisieras que la pantalla se apague.

No está claro si se trataría de una opción que llegaría a todos los usuarios o estaría reservada para los usuarios de YouTube Premium. En cualquier caso, aún no está disponible, y podría tardar meses en llegar hasta la versión final de la aplicación para Android. Sin embargo, es una gran noticia que los usuarios no tengamos que recurrir a aplicaciones de terceros.