Spotify sube los precios: lanza una tarifa básica con menos opciones tan cara como su premium de siempre

Suenan vientos de cambio para Spotify. La compañía debería estar muy cerca de presentar Spotify Hifi, el sonido en alta definición que los aficionados llevan años esperando; un añadido que probablemente no vendría gratis con la suscripción actual, sino que habría que pagar en forma de una nueva suscripción o de un añadido a la actual.

A eso hay que sumar que la suscripción Premium puede subir de precio en España; ya lo ha hecho en los Estados Unidos, donde ahora cuesta 11,99 dólares al mes frente a los 10,99 dólares que costaba antes. Teniendo en cuenta que Spotify Premium cuesta 10,99 euros en España, y que estas subidas se suelen expandir a todo el mundo, no sería de extrañar que pasase a costar 11,99 euros al mes.

En otras palabras, da igual lo que prefieras, probablemente vas a empezar a cobrar más por Spotify, y eso puede echar atrás a muchos usuarios. Hoy, la compañía ha presentado un nuevo plan Básico para recuperar a los usuarios que puede haber perdido por la subida del plan Premium, o a los que se estaban planteando marcharse a un competidor más barato.

El nuevo plan Básico cuesta 10,99 dólares al mes, y por el momento, sólo está disponible en los Estados Unidos; por lo tanto, cuesta exactamente lo mismo que costaba Spotify antes de la última subida de precios, un dólar menos al mes. También estará disponible en un plan Básico Familiar, que costará 16,99 dólares al mes y podrá tener 6 cuentas básicas; plan Premium Familiar subió de precio a los 19,99 dólares al mes.

Lo mejor de todo es que el nuevo plan Básico es prácticamente idéntico al plan Premium, excepto en un detalle: los audiolibros. El año pasado, Spotify empezó a ofrecer acceso a audiolibros a los usuarios del plan Premium; concretamente, los usuarios podían escuchar 15 horas de audiolibros de manera completamente gratuita, y optar por un añadido de 9,99 dólares al mes si querían horas ilimitadas.

El plan Básico elimina las 15 horas gratis de audiolibros, pero mantiene todo lo demás del plan Premium, incluyendo el acceso a todas las canciones sin anuncios. Por lo tanto, este plan es ideal para aquellos usuarios que realmente no están interesados en los audiolibros y sólo usan Spotify para la música.

Por supuesto, el plan Básico no tendría sentido en España porque Spotify no ofrece audiolibros en nuestro país; así que sería comprensible que se quedase en los Estados Unidos. Sin embargo, en el contexto de un posible cambio en las suscripciones con la llegada del sonido en alta definición, este plan Básico puede ser el as en la manga de Spotify. Por ejemplo, si la compañía lanza una gran actualización con audiolibros, sonido de alta calidad y funciones exclusivas, pero ofreciendo una suscripción básica para los que sólo quieren la experiencia de ahora.