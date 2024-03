Los nuevos precios de Amazon Prime Video en España: la suscripción sin anuncios sube un 40 %

A finales del mes de febrero llegó la noticia sobre la emisión de anuncios en Amazon Prime Video para que ahora en España se sepan los precios y justo el día en el que comenzarán su emisión, el 9 de abril.

Netflix abrió la veda para la inclusión de los anuncios en su plataforma y el rechazo de muchos suscriptores ante las restricciones para compartir cuentas. Esta plataforma con Disney+ y ahora Amazon, están acotando sus experiencias para que el suscriptor pague más por funciones que antes eran simplemente gratuitas.

Si Prime Video con anuncios ya está disponible en Estados Unidos desde hace unas semanas, ahora le toca el turno a España para incluirlos en dos de las suscripciones. Y dicho esto, realmente lo que ha hecho Amazon es aumentar el precio de su suscripción normal de Amazon Prime en casi un 40 %. Es decir, que se pasa de los 4,99 a los 6,98 euros al mes, y así queda Prime sin anuncios.

Si el usuario no quiere pagar ese sobrecoste del 40 %, no le queda otra cosa que cancelar su suscripción o simplemente seguir pagando lo mismo, pero con anuncios. Y de hecho, ahora incluso los planes sin anuncios ya no tienen la oferta promocional anual que permitía un ahorro: se ha estado pagando 49,90 euros al año para pasar ahora a los 83,76 euros.

Para entender mejor esta vuelta de tuerca a los planes de suscripción de Amazon Prime Video, el gigante de las compras online ha dejado los precios así en España:

Amazon Prime con anuncios : 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año.

: 4,99 euros al mes o 49,90 euros al año. Amazon Prime sin anuncios : 6,98 euros al mes.

: 6,98 euros al mes. Amazon Student : 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año.

: 2,49 euros al mes o 24,95 euros al año. Amazon Student sin anuncios: 4,48 euros al mes.

Con este movimiento, muchos usuarios tomarán la decisión de seguir pagando lo mismo, ya que esa cuota al año interesa y mucho por los distintos servicios que se ofrece, pero con la ingrata experiencia de la inclusión de los anuncios al ver las series y películas en Amazon Prime Video.

Para Amazon es un movimiento de doble beneficio: si el usuario sigue pagando lo mismo, contribuirá para que aumenten los ingresos por publicidad que reciba, y si pasa a la suscripción sin anuncios, pagará un 40 % más de lo que venía haciendo. Ahora solo queda esperar al 9 de abril ante esos anuncios que se convertirán en algo normal y a la espera de que Amazon no siga las mismas tácticas de YouTube con la inclusión de anuncios más largos y con más periodicidad.