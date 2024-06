Cómo saber los puntos que tienes por usar Google Maps: para qué sirven y todo en lo que puedes gastarlos

Si se le pregunta a cualquier usuario de móviles en España qué tipo de aplicación es Google Maps casi seguro que la respuesta es un mapa online. O un GPS para calcular las rutas entre dos puntos. No muchos la calificarán como red social, aunque cada vez estemos más cerca de ello. Cierto, no es una red social al uso, aunque las redes sociales no dejan de cambiar y de mutar, y Google Maps no es una excepción.

La conversión de esta aplicación en algo más que un GPS empezó hace muchos años, y poco a poco ha ido convirtiéndose en esa aplicación a la que recurrir cuando queremos saber las valoraciones de un local, ver si las reseñas indican si es bueno o no, consultar la carta de un restaurante, hacer una reserva, buscar el teléfono o la web...

Todo ello implica un uso de la aplicación que no es el principal, pero que cada vez es más importante. Y todas esas acciones afectan a nuestro perfil en Google Maps, que está vinculado con la cuenta de Gmail. Esta es la única aplicación de Google que cuenta con un sistema de niveles que convierte el uso de la app en un juego, con puntuaciones y emblemas, que por desgracia no tienen mucha utilidad real.

Este sistema de puntos varía en función de las acciones que realicemos, como valorar un local, subir una foto o un vídeo, o responder a una pregunta. Para ver qué puntos tenemos hemos de pulsar en el avatar de la esquina superior derecha de la aplicación y luego entrar en la opción Tu perfil, que mostrará la pagina principal de nuestras aportaciones a la red social.

Es ahí donde se pueden ver los puntos que tenemos asignados, así como las fotos que hemos subido, entre otras cosas. Si pulsamos en la flecha pequeña que hay junto a los puntos se abre el menú donde se ve el despiece de esa puntuación. Ahí aparecen las insignias, que son pequeños diseños que se otorgan en función de las contribuciones. No tienen ninguna utilidad real más allá de ser coleccionables.

Perfil en Google Maps El Androide Libre

En la parte superior de esta ficha aparecen los puntos, que permiten saber cuánto nos queda para el siguiente nivel. Hay diez en total, y cada uno necesita mucho más puntos que el anterior, lo que dificulta de manera muy clara el poder ir escalando en la secuencia de niveles.

Google indica que los puntos pueden servir para tener acceso anticipado a ciertas funciones, pero la verdad es que está desaprovechando un potencial enorme en una aplicación que usa todo el mundo y que podría convertirse en algo masivo ya que la base de usuarios ya está. Muchos proyectos querrían tener una décima parte de los usuarios que tiene Google Maps.

Puntos en Google Maps El Androide Libre

Ni siquiera sería necesario realizar una gran inversión, pudiendo premiar a los que más contribuciones hicieran con cosas como descuentos en las tarifas de Google One, o promociones para acceder a algunos de sus productos de hardware, como los Pixel, que son aún extremadamente desconocidos entre el gran público, el mismo que sí conoce de sobra Google Maps.