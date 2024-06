Adiós a otra función muy útil de Google Maps: ya han borrado el botón sin avisar y la van a eliminar del todo

Atrás quedaron los tiempos en los que Google podía permitirse invertir tiempo y desarrolladores en pequeñas funciones; hoy en día, la compañía está completamente centrada en Gemini y la integración de la IA en todas sus apps. Como resultado, está cerrando apps y funciones que tal vez no eran las más usadas, como Google VPN. Mientras tanto, Google ya ha cerrado una de las mejores funciones de Google Maps, y ahora le toca el turno a otra.

La mayor tragedia del último cierre de Google es que ya ha ocurrido y nadie se ha dado cuenta; y es una pena, porque era una de las más útiles si se usaban bien. Hablamos de la posibilidad de seguir lugares en Google Maps, una especie de red social que nos permitía estar al día de todas las novedades de nuestros sitios favoritos, desde tiendas a puntos turísticos.

La función de seguir lugares aparecía como un botón cuando pulsábamos en un sitio dentro de la navegación de Google Maps, junto con los botones de ‘Guardar’, ‘Compartir’ y ‘Editar’. No hay que confundir esta función con la de Guardar sitios, que simplemente nos permite mantener listas de nuestros lugares favoritos para visitarlos fácilmente sin tener que buscarlos en el mapa.

La función de seguir sitios nos permite recibir las últimas noticias y novedades de ese lugar, en una lista de actualizaciones como la de una red social al estilo X (Twitter). Por lo tanto, es un sitio ideal para estar al día de las novedades en establecimientos o para anuncios como cambios de localización. Sin embargo, en la práctica no muchos sitios formaban parte de esta función, y Google tampoco la ha publicitado mucho; probablemente para muchos de los lectores de EL ESPAÑOL – El Androide Libre, esta será la primera vez que han leído sobre esta función, y es una pena porque tenía mucho potencial.

Hablamos en pasado, porque Google ya ha empezado a eliminar la función de seguir sitios, sin previo aviso. Para empezar, el botón de seguir sitios ha desaparecido completamente, y ya no podemos añadir nuevos lugares cuando pulsamos en una localización. No está claro cuándo ha ocurrido este cambio, ya que Google no lo ha anunciado oficialmente.

La función de seguir sitios en Google Maps ha sido eliminada y sólo queda una sección El Androide Libre

Sin embargo, aún quedan restos de esta función en Google Maps. Si abrimos la app y pulsamos en la sección “Guardado”, en la parte inferior encontraremos un botón que nos lleva a la sección “Siguiendo”; aquí es donde aparecen las actualizaciones de los sitios que estamos siguiendo, pero muy pronto, esta sección también desaparecerá. Android Authority ha descubierto que la última versión de la app de Google Maps ya incluye un aviso de que la función de seguir sitios será abandonada en enero de 2025.

Google parece haberse adelantado a esa fecha, porque la función de seguir sitios ya ha sido eliminada de su página de soporte, además del mencionado botón. Por lo tanto, a efectos prácticos la función ya ha sido eliminada, y sólo nos queda la posibilidad de ver actualizaciones de los sitios que ya estamos siguiendo hasta el primer mes del 2025, sin posibilidad de añadir más mientras tanto.