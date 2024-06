El truco de WhatsApp para tomar decisiones en chat de grupo lo más rápido posible

Cuando WhatsApp nació lo hizo para ser una alternativa a los SMS. En muchos países, como en España, el precio de los mensajes cortos era alto, motivo por el cual no se usaban mucho, y una opción de mensajes ilimitados por poco dinero, o gratis, era algo que iba a triunfar de forma inexorable.

En un principio las opciones de la aplicación eran muy justas, centrándose en poder chatear con otras personas de las que supieras su teléfono. Poco a poco se fueron incluyendo más funciones, entre las que estaba el poder crear grupos de varias personas para hablar todos a la vez.

Esto, que ahora es muy común, supuso un cambio de uso ya que se podía usar la aplicación para eventos concretos, organizar viajes o tomar decisiones en conjunto. El problema es que, en grupos grandes sobre todo, decidir algo entre muchos quizás es complicado, y hacerlo en un chat de texto más aún. Por eso se crearon las encuestas a finales de 2022.

WhatsApp permite crear preguntas con respuestas predeterminadas para que cualquier persona del grupo pueda elegir la que quiera. Además, cuando se está creando la encuesta se puede activar la opción para permitir respuestas múltiples si se quiere. Cuando se publica la encuesta, además de votar, es posible ver los votos, para ver qué opción va ganando, incluso sin tener que posicionarnos.

También se pueden mover las respuestas cuando se está creando la encuesta, para cambiar el orden. Eso sí, una vez publicada el orden quedará fijado. No hay un tiempo limitado para responder, como sí pasa en otros servicios, como X. Pese a que es posible crear encuestas en un chat individual esto no tiene sentido ya que una pregunta normal tiene la misma función ya que no hay varias personas para votar.

Encuesta en WhatsApp El Androide Libre

Cuando se pulsa en ver votos es posible ver no sólo la cantidad de personas que han optado por cada opción, sino también ver sus nombres y avatares. Si se pulsa en el nombre de uno de los votantes se abre su perfil y se podrá mandarle un mensaje, ver la foto de avatar, etc.

El mensaje de la encuesta se trata como un mensaje de texto normal, pudiendo fijarlo, destacarlo o borrarlo. Eso sí, no es posible reenviarlo a otro chat ya que la información del mismo, como los nombres y los números de teléfono, no han de salir del chat en el que se ha creado la pregunta.