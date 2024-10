Ana Boyer, sobre su madre, Isabel Preysler: "Aunque no le pregunte, siempre me dice lo que cree que debería hacer"

Instalada en Doha, Catar, junto a su marido Fernando Verdasco (40 años) y sus tres hijos, Miguel, Mateo y Martín, Ana Boyer (35) regresaba a nuestro país con motivo de la presentación de la nueva colección 'RABAT: BLACK & WHITE', que celebra la sofisticación eterna del diamante une el brillo impecable del diamante blanco con la profunda elegancia del diamante negro.

Aunque siempre se ha caracterizado por un hermético perfil con respecto a su vida privada, lo cierto es que Ana y Fernando forman una de las parejas más sólidas del panorama nacional desde hace ya muchos años.

Hasta la capital española y enfundada en un vestido largo negro se ha trasladado la hermana de Tamara Falcó (42), sin su marido, para poder disfrutar de una velada junto a rostros tan conocidos como Eugenia Silva (48), Alejandra Onieva (32) y Victoria Federica de Marichalar y Borbón (24). A propósito de la presentación de la nueva colección de RABAT, Ana Boyer ha conversado con EL ESPAÑOL acerca de su faceta como madre y el importante rol de Isabel Preysler en su vida.

¿Cómo se encuentra?

Muy bien, me siento genial.

Noche de RABAT. Podría decirse que es ya casi de la familia.

Muy feliz de volver a estar aquí. Ya son muchos años juntos y feliz de poder volver a celebrar con ellas un evento tan importante como este.

En esta velada donde las joyas tienen un especial protagonismo, ¿cuál es la joya con mayor valor sentimental que posee?

Diría que mi anillo de pedida.

Ana Boyer, durante la alfombra roja de la firma. Gtres

Joyas de estilo y lujo, ¿le ha dado su madre algún consejo en este aspecto para aplicar en su día a día?

A mi madre le gusta sentirse cómoda y sobre todo, más que seguir las modas, que una se sienta guapa con lo que sea. Entonces siempre me ha dicho "no intentes forzar seguir una moda, sino sentirte tú bien con lo que te estás poniendo".

¿Y considera que ha seguido ese consejo?

Sin ninguna duda, sí.

¿Su hermana Tamara también lo sigue o prefiere ir por libre?

A Tamara es que le gusta mucho la moda, entonces yo creo que en su caso es un poco diferente.

Además de en temas de estilo, ¿le ha dado Isabel Preysler algún consejo en su rol de mamá y que le haya venido como anillo al dedo?

Sí, claro, millones de cosas que le he preguntado. Incluso sin preguntar, mi madre siempre me dice lo que ella cree que debería hacer. "Esto es mejor, esto no". Al final, es una madre y lo va a ser siempre.

Ana Boyer, junto a su madre, Isabel Preysler, en octubre de 2023. Gtres

Usted es muy familiar, ¿cómo van a pasar estas navidades?

Normalmente, nosotros siempre las pasamos en Madrid o en Miami, y este año todavía no hemos decidido dónde las vamos a pasar. Es cierto que todavía está en el aire, aunque yo creo que tiene más pinta de que sea en Madrid.

Aunque no tengan decidido el sitio, siempre con la familia.

Sí, claro, lo más importante siempre es poder pasar estas fechas tan señaladas con la familia.

La parte de la familia que vive en Miami, ¿van a trasladarse hasta Madrid?

Por este motivo siempre hemos ido hasta allí. Tres de mis hermanos viven allí y están allí con muchos niños.

Hace poco se reencontró con su hermano Enrique, ¿cómo vivió ese momento?

Él estaba dando un concierto en Dubái, a una hora de Doha, donde yo vivo, entonces me acerqué para pasar el fin de semana y estuvo muy bien. Muy feliz de verle siempre y muy orgullosa de todo lo que ha ido consiguiendo con el paso de los años.