Juan del Val, alto y claro sobre la llegada del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia: "Están comerciando con el bebé"

Está siendo una de las noticias de la semana: el nacimiento del hijo de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia. La colaborada y el actor daban la bienvenida a su primogénito, Carlo, quien será el cuarto vástago de la familia aristócrata italiana en llamarse Carlo. Por supuesto, en La Roca se ha hablado de la llegada del bebé. Entre las opiniones en el debate, ha estado la de Juan del Val.

Los tertulianos abordaron la noticia en la crónica social en los sillones, con Marta Critikian y Pilar Vidal comentando cómo han sido estos días desde que la hija de Terelu Campos diese a luz el pasado 6 de diciembre. Un acontecimiento que ha convertido en abuelas tanto a la hermana de Carmen Borrego como a Mar Flores. Ambas han ido a visitar a su nieta al hospital Fundación Jiménez Díaz.

En el debate, se comentó tanto las primeras declaraciones de la palabra a las puertas del hospital como el que ambos hayan grabado un documental narrando todo el proceso del embarazo. Pilar Vidal habló sobre esta producción a raíz de un comentario de Nacho García, quien señaló la incomodidad de Mar Flores ante la presencia de demasiadas cámaras.

“Ella sabe, y lo podemos comentar en el programa, que hay un documental de este embarazo que lo hace Cuarzo Producciones. En ese documental, Mar Flores no sale”, relataba Vidal. “¿No ha querido salir?”, preguntó Juan del Val. “A mí no me han dicho si quería salir o no. El caso es que no aparece”, respondió el antiguo rostro de Sálvame.

“Este documental, yo creo que tiene muy buena pinta, narra desde el momento en el que ellos saben que están embarazados hasta el día de ayer, que salen de la clínica. Ya le han dado el alta. No se va a ver el parto ni al bebé. Ellos no quieren negociar con su hijo. Es verdad que los han acompañado porque, en cuanto ellos se enteran que [Alejandra] está embarazada, la pareja va a vivirse junta. Ese momento se va a ver”, revelaba.

Juan del Val y Pilar Vidal en 'La Roca'.

“Se van a ver varios momentos de los últimos días previos al parto. En el documental van a aparecer varios miembros de su familia y amigos, pero Mar Flores no”, señalaba Vidal. El autor de Bocabesada señaló que, aunque la imagen de la criatura no vaya a salir, sí que consideraba que Rubio y Costanzia estaban “comercializando” con su vástago.

“Sólo una cosa. Lo de no comerciar con el bebé, no es así. No critico que se haga, que conste. Pero es evidente que si estás vendiendo un documental durante un embarazo, estás comerciando con el bebé. Otra que es que sea antes o después de que nazca. No me parece mal, pero es así”, apostillaba el escritor. “Es lo que se me transmiten y yo es lo que cuento”, se limitó a responderle Vidal.