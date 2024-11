Alfonso Arús, sobre la última "brillante idea" de Isabel Pantoja: "¿Cómo es posible que esté tan apurada?"

Lo afirmaba Gema López este lunes en Espejo Público. Al parecer, Isabel Pantoja va a cobrar 250 euros por visitar su nueva casa de Pozuelo de Alarcón (Madrid), además de exigir tres regalos. Este martes, 19 de noviembre, ha sido una de las informaciones que ha tratado Aruser@s.

"No sé si darle crédito o no. En fin, ha salido publicada. Gema López hablaba ayer también del asunto. Isabel Pantoja cobrará 250 euros por visitar su casa de Madrid. Esto lo ha dicho Gema López, ¿no?", preguntaba Alfonso Arús, introduciendo el tema. "Sí, la vivienda que tiene actualmente la tonadillera en Pozuelo de Alarcón", añadía Tatiana Arús.

Su padre no terminaba de creérselo: "Pero, ¿de verdad a cobrar entrada como si fuera...?". "Sí, es lo que comentábamos. Lo típico de 'te invito a comer a mi casa'. Pues tú pagas 250 euros, Isabel Pantoja te 'invita' a comer a su casa y te enseña su vivienda. Eso sí, no puedes ir con las manos vacías, también te pide tres cositas. Como si fuese una lista de bodas", explicaba la colaboradora.

"¿Además del dinero? ¡Esto parece un concierto de Taylor Swift!", bromeaba Arús. Y es que, supuestamente, la cantante sevilla demandaría "cristalería, sábanas y un aspirador de manos". "Pero no pedirá uno por entrada, ¿no? Cuando tenga uno, pues ya", razonaba el presentador de laSexta.

Desde el formato 'morning' de Atresmedia se proponía que los seguidores interesados de la Pantoja hiciesen "un Excel" para no repetir obsequios. "Vale más dinero la casa de la Pantoja que el Castillo de Windsor, que hacían visitas guiadas. ¿Os acordáis? Lo dijimos en verano", ha recordado Alba Gutiérrez.

Isabel Pantoja, en una imagen que ofrece 'Aruser@s' Atresmedia Televisión

Desde luego, según el conductor catalán, "no se puede negar que hoy es el día" de Isabel Pantoja, "el Día de la Mujer Emprendedora": "Una mujer como Isabel Pantoja, que ha tenido la brillante idea de cobrar 250 euros más regalo optativo para enseñarte donde duerme".

Tatiana destacaba que este inmueble "ni siquiera es Cantora", sino una propiedad que ha adquirido la folclórica hace tan solo una semana en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Acto seguido, el programa matinal ofrecía unas declaraciones de José Manuel Parada, que, al conocer la noticia, se mostraba dispuesto a pagar este dinero: "No me parece barato, pero, bueno, como ahora van a dar la paga de Navidad en las empresas...".

Más allá de la broma, Alfonso Arús no ocultaba su desconcierto sobre la situación económica de Isabel Pantoja: "Hay cosas que no entenderé nunca, que se asocie a su presunta falta de dinero. Una mujer que lleva no sé cuántos años vendiendo discos y haciendo giras. ¿Cómo es posible que esté tan apurada?".

"Pregúntaselo a Loli, la quiosquera", ha soltado la tertuliana de la cadena verde, en referencia a Loli Pozo, mujer que le reclamaba 76.000 euros a la Pantoja. En diciembre de 2023, según la revista Lecturas, esta deuda quedó saldada.