De 'Sensación de vivir' a 'Embrujadas': las series en las que Shannen Doherty brilló durante su carrera

Triste noticia la que ha trascendido el mediodía de este domingo, 14 de junio. Shannen Doherty ha fallecido a los 53 años, víctima de un cáncer de mama que arrastraba desde 2015. La actriz saltó a la fama gracias a sus papeles protagonistas en Sensación de vivir y Embrujadas.

La de Memphis, Tennessee, fue documentando cada actualización de su estado de salud en redes sociales, convirtiéndose en un ejemplo de visibilidad de la lucha contra esta enfermedad.

En junio de 2023, anunció que padecía metástasis en el cerebro del cáncer que le fue diagnosticado en 2020, tras entrar en remisión en 2017. En abril de este año, reveló en su pódcast Let's Be Clear que había empezado a planear su muerte.

La estadounidense aceptó que estaba "preocupada" por su madre y que ya había empezado a "empacar" y a regalar objetos de valor a sus conocidos. Además, confesó que había elaborado una "lista negra" de personas que no quería que estuviesen presentes en su funeral.

Doherty se va, pero queda su trabajo en series que marcaron un antes y un después en la ficción mundial. Asimismo, desarrolló su faceta como productora ejecutiva en Breaking Up With Shannen Doherty, Shannen Says o Off The Map With Shannen & Holly.

'Nuestra casa'

El primer papel destacado que obtuvo Shannen Doherty fue en Nuestra casa, en la que dio vida a Kris Witherspoon entre 1986 y 1988. La serie se centraba en las vivencias de la familia Witherspoon y en los desafíos a los que se enfrentaban para mantener la armonía entre las tres generaciones que convivían en la misma casa.

El reparto de la serie 'Nuestra casa'

'Sensación de vivir'

Eso sí, el verdadero salto a la fama se lo dio Beverly Hills, 90210, conocida en España como Sensación de vivir. Formó parte del elenco solo cuatro de los 10 años que duró en antena la serie, pero fueron más que suficientes para que a día de hoy su personaje sea de los más recordados.

El reparto de la serie 'Sensación de vivir'

Entre 1990 y 1994, Shannen se metió en la piel de Brenda Walsh, la hermana gemela de Brandon Walsh. La producción juvenil también dio a conocer a promesas de la actuación como Jason Priestley, el desaparecido Luke Perry, Tori Spelling y Jennie Garth.

'Embrujadas'

Charmed, en castellano Embrujadas, fue el proyecto que marcó el punto de inflexión en la carrera de Shannen Doherty. Interpretó a la hermana mayor de las brujas, Prue Halliwell, durante tres temporadas.

Las protagonistas de 'Embrujadas'

En mayo de 2001, abandonó la serie por supuestos problemas con Alyssa Milano, Phoebe Halliwell en la serie. Al parecer, el productor Aaron Spelling -también productor de Sensación de vivir- la despidió tras un duro ultimátum de Milano. Así, su personaje murió en la ficción y apareció otra hermana, Paige Halliwell.

'90210'

14 años después de su marcha, la mítica Brenda Walsh regresó a Beverly Hills, en la primera temporada del tercer 'spin-off' de Sensación de vivir. La protagonista volvía para resolver cuentas pendientes con Kelly, con quien acababa haciendo las paces después de años de enemistad. De nuevo, en 2019, Doherty participó en la sexta secuela de la serie.