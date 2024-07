Muere la actriz Shannen Doherty, protagonista de 'Embrujadas' y 'Sensación de vivir' a los 53 años

Shannen Doherty, actriz protagonista de Embrujadas y Sensación de vivir, ha muerto a los 53 años, según ha confirmado su representante. "Con gran pesar confirmo el fallecimiento de la actriz Shannen Doherty. El sábado 13 de julio perdió la batalla contra el cáncer después de muchos años de luchar contra la enfermedad", comunicaba la manager de la actriz que dio vida a Prue Halliwell en la mítica e icónica serie Embrujadas.

Actriz, productora y directora estadounidense nacida el 12 de abril de 1971 en Memphis, Tennessee, Doherty comenzó su carrera temprano, participando en anuncios comerciales y series de televisión. Su papel más notable en sus primeros años fue como Jenny Wilder en la popular serie Little House on the Prairie durante la década de 1980.

Pero fue en la década de 1990 cuando Doherty alcanzó fama mundial gracias a su interpretación del personaje de Brenda Walsh en la icónica serie Sensación de vivir (Beverly Hills, 90210), mítica serie de los noventa que centraba en la vida de un grupo de adolescentes que viven en el exclusivo barrio de Beverly Hills, California.

Shannen Doherty (derecha), junto con el reparto de 'Sensación de vivir'.

La serie se emitió por primera vez en España a principios de la década de 1990 y rápidamente se convirtió en un fenómeno cultural, similar a su impacto en otros países. A partir de la serie, Doherty se ganó la etiqueta de "chica mala de Hollywood de los noventa", ya que sus peleas junto con otros miembros del reparto eran habituales en las revistas de la época.

Tras su salida de la serie en 1994, Doherty continuó su carrera en el cine. Su primer papel importante fue en la comedia negra Heathers (1988), junto con Winona Ryder, aunque también destacó en Mallrats (1995), comedia de Kevin Smith que, a pesar de que en su momento fue denostada por la crítica, se ha convertido en una película de culto, junto con Clerks (1994), del mismo director. Doherty también participó en Nowhere (1997) de Gregg Araki.

Sin embargo, fue su papel como Prue Halliwell en la serie de televisión Embrujadas (1998-2001) el que la volvió a situar en el centro de atención y la consolidó como una de las actrices más reconocidas de la televisión. Uniendo la fantasía y el drama sobrenatural, la serie que se emitió desde 1998 hasta 2006, fue un éxito en su momento.

Alyssa Milano, Shannen Doherty y Holly Marie Combs en 'Embrujadas'.

Creada por Constance M. Burge y producida por Aaron Spelling, la serie sigue la vida de tres hermanas que descubren que son poderosas brujas destinadas a proteger al mundo de las fuerzas del mal. Doherty, que compartía pantalla con Holly Marie Combs y Alyssa Milano, dirigió algunos episodios de la serie durante la segunda y tercera temporadas, antes de abandonar la serie en 2001, al final de la tercera temporada, lo que provocó la muerte de su personaje.