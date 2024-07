El 'show' de María Patiño en La Velada del Año: de los memes por desaparecer a su 'momento pies' con Auron Play

Es uno de los rostros televisivos más conocidos de nuestro país, pero este sábado, 13 de julio, María Patiño amplió horizontes. La comunicadora acudió a La Velada del Año IV, el gran evento anual del 'streamers' organizado y emitido en el canal de Twitch de Ibai Llanos.

Eso sí, la presencia en el palco del Bernabéu de la conductora de Ni que fuéramos Shhh se hizo rogar. En las primeras horas de la cita, nadie sabía de su paradero. Por supuesto, las bromas no tardaron en propagarse por cada rincón de X, la plataforma antes llamada Twitter.

La idea inicial es que Patiño copresentase y realizase algunas entrevistas junto a Marina Rivers. Sin embargo, cuando los espectadores conectaron con La Velada, a quien vieron junto a la colaboradora de TardeAR no fue a ella, sino a Cristinini.

"¿Dónde está María Patiño?", fue la pregunta más repetida en la red social. Los mensajes solían ir acompañados de imágenes de Sálvame, fuente inagotable de memes. Incluso algunos usuarios aseguraron que habían desconectado del 'streaming' por la ausencia de la presentadora: "No tiene sentido".

Bueno pues como Maria Patiño no aparece, no hay más sentido en ver esta velada, bye #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/AnQJtQmz2Y — Hey Bestie 👁👄👁 (@MOTHERofSlay) July 13, 2024

me he metido a ver esto solo pa ver a la maria patiño y resulta que no está #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/tLUuVVMxfx — llullu (@luciaordass) July 13, 2024

España: Donde está María Patiño?



María Patiño buscando la salida al campo desde hace 2 horas:#LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/p8tlA006K0 — 𝗘𝗟 𝗕𝗔𝗥𝗕𝗔𝗦 (@ElMiticoBarbas) July 13, 2024

No fue hasta las 3 horas de directo cuando María Patiño por fin apareció en La Velada del Año. Lo hizo junto a Yuste y ambos entrevistaron a rostros como El Xokas o El Rubius. No obstante, la charla más divertida se dio con Auron Play, a quien la periodista desconocía.

"Yo con este señor he metido la pata. Ya me he enterado de que no es cantante. Perdóname. Auron Play suena a cantante, a música", reconoció Patiño, a lo que el 'youtuber' respondió que solo canta "en la ducha". Acto seguido, el invitado narraba la odisea que había tenido que pasar para conocer a David Bisbal.

"Quería bajar al parking para conocer a Bisbal y los de seguridad echándome. Y yo: 'Que no quiero conocer a Will Smith, que quiero conocer a Bisbal'", explicó Auron Play, mientras María bromeaba: "Ah, mira, a otro cantante". Finalmente, el catalán consiguió tomarse una foto con el artista.

Qué cojones hace Maria Patiño enseñándole los pies a Auronplay JAHAHAJAJAJAJAJ #LaVeladaDelAñoIV pic.twitter.com/xFiDZbo37R — ᴘᴀᴜ 🇮🇨 (@paul0pezz) July 13, 2024

"¿Por qué tienes tanto éxito? Que la gente se mata por ti. ¿Qué les das?", quiso saber Patiño. "Absolutamente nada. Lo que ves. Soy un trozo de mierda", se limitó a decir el de Badalona. María saltó: "¡Y te gustan los pies!". "¿Cómo?", preguntó, desconcertado, el entrevistado. Sin previo aviso, la conductora gallega se quitaba el tacón y enseñaba los pies a cámara, desatando las risas de todos.