La pelea de Carlos Navarro, 'El Yoyas', y Coto Matamoros en ‘Crónicas Marcianas’: “El listo no va al talego”

Cupido ha entrado muchísimas veces en la casa de Gran Hermano. Y es que en Guadalix de la Sierra (o en Soto del Real, en su primera edición) se formaron parejas como las de María José Galera y Jorge Berrocal, la de Indhira y Arturo, la de Adara y Pol. O la de Carlos Navarro, 'El Yoyas', y Fayna Bethencourt.

Corría el año 2001 cuando los dos jóvenes, él de 24, y ella, de 22, iniciaron una relación delante de las cámaras. Él ya mostraba comportamientos violentos, con la chica, y también con otros compañeros, y acabó siendo expulsado de forma disciplinaria.

Cuando ella salió expulsada, el romance siguió su curso, tuvieron hijos, y más tarde, se separaron y no precisamente en buenos términos. Ella le denunció por maltrato y lesiones, y en 2020 la justicia le condenó a cinco años y ocho meses de cárcel. Carlos se fugó entonces, y no ha sido hasta esta semana cuando la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra le han detenido en una casa en Anoia, Barcelona.

Fayna narraría en diversos programas de televisión el infierno que pasó junto a Carlos, pero, en el pasado, siempre estaba a su lado en cada una de sus intervenciones televisivas. Incluso en aquellas en las que 'El Yoyas' mostraba su lado más violento, como por ejemplo, en Crónicas Marcianas.

De todas sus intervenciones en el programa de Javier Sardà, una en especial ha seguido teniendo vigencia en la época de redes sociales y vídeos de TikTok. Una pelea entre Carlos Navarro, 'El Yoyas', y Coto Matamoros, el hermano de Kiko.

“Puesto a ser macarra, soy mucho más macarra que tú”, le dijo Coto. “Y por eso has estado en el talego, por macarra. Y por macarra y por primo, porque el que cae al talego es un primo, no es un hombre. El que es listo no va al talego”, le recriminaba Carlos. El entonces joven colaborador televisivo parecía hacer una declaración de intenciones de su futura huida de la justicia, mostrando cuál es su opinión sobre aquel que acaba entre rejas.

“Eres un tonto a las tres. Me han puesto un vídeo tuyo diciendo que me ibas a dar unas yoyas. Te ofrezco una mano de hostias”, le recriminaba después Coto Matamoros al catalán. “Me sabe mal hacerte daño. Eres muy viejo”, le contestaba Carlos, con su habitual actitud de chulería. “Con ese cuerpo anoréxico que tienes, primero tendrías que tener un régimen a base de potajes y dentro de seis meses, si engordas, no podríamos enfrentar”, le proponía Coto. “Tú lo que me estás engordando son los cojones”, finalizaba la disputa 'El Yoyas'.